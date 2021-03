Tuchel reageert fel na vraag over uitgaande transfer: ‘Stop met lezen’

Dinsdag, 16 maart 2021 om 22:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:12

Volgens Thomas Tuchel is er geen enkele discussie mogelijk over een eventueel vertrek van Timo Werner bij Chelsea komende zomer. Geruchten daarover zijn dinsdag door de oefenmeester naar het rijk der fabelen verwezen, toen Tuchel tijdens een persconferentie vooruitblikte op het duel met Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League. Tuchel zette daarbij een journalist op cynische wijze op zijn plek.

"Ik lees van alles over Timo Werner, dat hij niet blij is, dat hij terug wil naar Duitsland", begon de journalist zijn vraag tijdens een persconferentie die via een videoverbinding werd gehouden. "Als ik het één keer lees, denk ik dat het speculaties zijn. Maar ik lees het nu zo vaak." Zonder de verslaggever in kwestie uit te laten spreken, had Tuchel zijn antwoord al klaar. "Wat lees je dan? Stop met lezen. Lees een boek. Dat is veel beter. Er is geen tijd om na te denken over wat er in de zomer of volgend jaar gaat gebeuren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er is veel kritiek op Werner, die afgelopen zomer voor 55 miljoen euro werd overgenomen van RB Leipzig, maar zijn vorm uit Duitsland in Londen nog niet heeft weten door te trekken. Ondertussen probeert Antonio Rüdiger zijn land- en teamgenoot bij de les te houden. "Natuurlijk hebben we gesprekken", gaat Tuchel verder. "Dat zijn gesprekken om hem op de been te houden en te helpen. Dat is normaal. Het is zijn eerst jaar buiten Duitsland en het gaat niet zoals hij wil. Hij is een doelpuntenmaker en dat staat hem op dit moment in de weg."

Vorige week kwam het in de wedstrijd tegen Everton tot een woordenwisseling tussen Werner en Tuchel, toen laatstgenoemde de aanvaller aan zijn positie hielp herinneren en dat duidelijk maakte vanuit zijn coachvak. "Timo, hoe lang speel je nu al op links? Je moet op rechts staan! Het laatste kwartier speel je alleen maar op links. Begrijp je het niet?”,schreeuwde Tuchel richting zijn pupil. De verbale strijd was duidelijk te horen door de lege stadions en werd in de Engelse pers breed uitgemeten.

Werner kwam tot dusver in alle competities tot 38 duels, waarin hij 5 keer wist te scoren en 8 keer een doelpunt voorbereidde. "Het is soms zo in het leven, dingen gaan soms niet jouw kant op. Daar moet hij zich doorheen zien te vechten. Dat blijft hangen in een situatie als deze. Dit kan natuurlijk zijn zelfvertrouwen beïnvloeden, maar wat helpt het? Het is mijn verantwoordelijkheid om ze in de juiste mindset en op de juiste posities te plaatsen. Misschien zullen alle dingen die je leest snel verdwijnen", gaf Tuchel de journalist tot slot mee.