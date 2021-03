De Telegraaf onthult identiteit van geschorste ‘gokker’ van AZ

Maandag, 15 maart 2021 om 18:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:21

Jordy Clasie is de speler van AZ die een schorsing heeft uitgezeten vanwege gokken op wedstrijden uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, zo onthult De Telegraaf. De 29-jarige middenvelder had een online account bij de gokwebsite Bwin, waarmee geld is ingezet op profduels, waaronder een van Jong AZ.

Clasie verklaart volgens het dagblad tegenover AZ, de tuchtcommissie van de KNVB en de commissie van beroep betaald voetbal dat hij zijn account beschikbaar had gesteld aan zijn buurjongen, die vervolgens geld inzette op zeventien wedstrijden. Het account van de buurjongen van Clasie zou zijn geblokkeerd. Clasie heeft zijn schorsing van twee wedstrijden plus één voorwaardelijk inmiddels uitgezeten en zat zaterdag tegen FC Twente (4-1 winst) 'gewoon' op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uiteindelijk liet Clasie onder het mom van een coronabesmetting drie wedstrijden aan zich voorbij gaan vanaf 31 januari. Dat was volgens De Telegraaf 'om een rookgordijntje te werpen'. De KNVB ging akkoord met het verzoek van AZ om de naam van de zeventienvoudig Oranje-international niet te noemen in het vonnis. "Behoorlijk naïef, omdat iets in de voetballerij al geen geheim meer is als twee mensen ervan weten", aldus de krant.

De KNVB benadrukt dat er géén sprake is van matchfixing. "Voor het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden is in deze zaak zelfs geen begin van bewijs." Toch is de voetbalbond van mening dat Clasie de fout in is gegaan. Profvoetballers mogen niet op wedstrijden in hun eigen competitie gokken. Of iemand anders op dat account actief is, doet niet ter zake.

"De speler heeft bij AZ aangegeven dat hij de zaak betreurt en uitgelegd hoe het is gegaan”, liet AZ weten in een reactie op de eigen website. "Na zijn uitleg en de uitspraak van de Commissie van Beroep is de zaak daarmee voor AZ gesloten. Wel heeft AZ hieruit afgeleid dat in zijn algemeenheid niet alle spelers op de hoogte zijn van de regelgeving op dit gebied. De club zal ervoor zorgen haar spelers nog bewuster te maken van de regels die er gelden.”

Op de volgende zeventien wedstrijden werd ingezet via het account van Clasie:

TOTO KNVB Beker 2019/20

FC Twente - Go Ahead Eagles, gespeeld op 17 december 2019 om 18.30 uur;

Excelsior - FC Eindhoven, gespeeld op 17 december 2019 om 19.45 uur.

Eredivisie 2019/20

Ajax - ADO Den Haag, gespeeld op 22 december 2019 om 12.15 uur;

FC Utrecht - Feyenoord, gespeeld op 22 december 2019 om 14.30 uur;

Vitesse - VVV-Venlo, gespeeld op 22 december 2019 om 16.45 uur;

FC Groningen - FC Emmen, gespeeld op 22 december 2019 om 14.30 uur;

SC Heerenveen - ADO Den Haag gespeeld op 22 februari 2020 om 19.45 uur;

Feyenoord - Fortuna Sittard gespeeld op 22 februari 2020 om 19.45 uur;

ADO Den Haag - Heracles Almelo gespeeld op 29 februari 2020 om 18.30 uur;

PEC Zwolle - Vitesse gespeeld op 29 februari 2020 om 19.45 uur;

VVV-Venlo - Fortuna Sittard gespeeld op 29 februari 2020 om 19.45 uur;

RKC Waalwijk - FC Utrecht gespeeld op 1 maart 2020 om 12.15 uur;

Fortuna Sittard - PEC Zwolle gespeeld op 6 maart 2020 om 20.00 uur;

Vitesse - FC Twente gespeeld op 7 maart 2020 om 19.45 uur;

SC Heerenveen - Ajax gespeeld op 7 maart 2020 om 20.45 uur;

FC Groningen - PSV gespeeld op 8 maart 2020 om 16.45 uur.

Keuken Kampioen Divisie 2019/20

De Graafschap - Jong AZ gespeeld op 28 februari 2020 om 20.00 uur.