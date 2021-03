Advocaat tempert euforie rondom Marsman na vraag over Oranje

Zondag, 14 maart 2021 om 17:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:12

Nick Marsman was zondagmiddag de grote uitblinker bij Feyenoord, dat een verdienstelijk punt overhield aan de topper tegen PSV in Eindhoven: 1-1. ESPN-verslaggever Hélène Hendriks brengt de Feyenoord-doelman na afloop in verband met het Nederlands elftal, maar dat gaat Dick Advocaat wel wat te ver. De coach van Feyenoord is het er wél mee eens dat Marsman in topvorm was tegen PSV, met name in de tweede helft.

"Die jongen doet het geweldig", deelt Advocaat na afloop een compliment uit aan Marsman. "Het is geweldig goed voor Feyenoord en geweldig goed voor die jongen ook, dat hij het zo goed doet. Feyenoord heeft een paar hele goede keepers." De oefenmeester van de Rotterdamse club verwijst daarmee naar de concurrentiestrijd tussen Marsman en Justin Bijlow, die tegen PSV na een blessure terugkeerde op de bank. Advocaat kan en wil echter niet met zekerheid zeggen wie definitief het seizoen afmaakt onder de lat bij Feyenoord.

"Ik ga daar helemaal geen antwoord op geven", vervolgt Advocaat zijn verhaal. "Dat bekijken we. We gaan nou eventjes de wedstrijd (tegen PSV, red.) terugkijken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik tevreden was over de eerste helft, maar de tweede helft moeter beter kunnen." Hendriks neemt echter geen genoegen met de uitleg van Advocaat en focust het gesprek weer op Marsman. "Zou Marsman het Nederlands elftal aankunnen?" Advocaat wil liever niet op de zaken vooruitlopen, ondanks de goede vorm van de keeper. "Ik denk niet dat we al zover moeten kijken. Hij doet het bij ons uitstekend en dan moet de bondscoach maar bepalen. daar ben ik gelukkig niet meer voor."

In de studio van ESPN wordt uiteraard ook stilgestaan bij het heldhaftige optreden van Marsman tegen PSV. Analist Kenneth Perez is zeer onder de indruk van de sluitpost van Feyenoord. "Deze jongen heeft het niveau wél volgehouden de hele wedstrijd. Met een paar heel belangrijke reddingen voor Feyenoord. Hij heeft Feyenoord echt wel in de wedstrijd gehouden", aldus de oud-middenvelder, wiens mening over Marsman wordt gedeeld door collega-analist Mario Been. De voormalig Feyenoord-trainer noemt de doelman zelfs als mogelijke international van Oranje, al is hij niet opgeroepen voor de aankomende WK-kwalificatieduels van Nederland.