Valentijn Driessen vindt voorstel Ajax aan Brian Brobbey ‘veel te laag’

Zaterdag, 13 maart 2021 om 07:35 • Yanick Vos • Laatste update: 08:30

Het aanbod dat Ajax aan Brian Brobbey heeft gedaan ligt volgens clubwatcher Mike Verweij ver beneden het salaris dat de negentienjarige spits bij RB Leipzig gaat verdienen. In de Kick-Off-podcast van De Telegraaf vertelt de journalist dat directeur voetbalzaken Marc Overmars hem een aanbod heeft gedaan van een miljoen euro per jaar. Dat bedrag had kunnen oplopen naar anderhalf miljoen, terwijl de aanvaller in de Bundesliga jaarlijks drie miljoen gaat verdienen. “Maar het is allemaal naar verluidt, hè”, benadrukt de journalist.

Overmars was lang in onderhandeling met José Fortes Rodriguez en Mino Raiola, die de belangen van Brobbey behartigen. Ajax maakte uiteindelijk vorige maand bekend dat de onderhandelingen op niets waren uitgelopen en dat de spits na dit seizoen transfervrij zou vertrekken. Vrijdag werd bekend dat Brobbey een vierjarig contract heeft getekend bij Leipzig, de nummer twee van Duitsland, ondanks dat Overmars nog naar Monaco zou zijn gevlogen om alsnog tot een akkoord te komen met Raiola. “Naar verluidt gaat Brobbey in Duitsland drie miljoen per jaar verdienen. En bij Ajax kon hij een miljoen bruto krijgen. Oplopend naar anderhalf miljoen euro”, aldus Verweij.

Ter vergelijking krijgt Verweij van presentator Pim Sedee de vraag hoe het aanbod aan Brobbey zich verhoudt ten opzichte van het salaris van Ryan Gravenberch. “Dat loopt volgens mij ook op naar anderhalf miljoen. Dat zijn wel dusdanige bedragen voor hele jonge spelers. Ziyech verdiende vijf miljoen, maar zou je Brobbey nu al vijf miljoen geven?”, vraagt hij zich hardop af. De clubwatcher denkt wel te weten waarom Overmars niet nog meer heeft geboden. “Wanneer Brobbey nu twee of drie miljoen zou gaan verdienen, dan heb je de grootste ellende in de kleedkamer. Dat kan gewoon niet", stelt hij.

Valentijn Driessen, chef voetbal van de krant, stelt dat Ajax-spits Sébastien Haller een salaris van vijf miljoen euro per jaar ontvangt. “Ik geloof niet dat Haller vijf miljoen verdient”, reageert Verweij. “Dat denk ik wel”, aldus Driessen. “Als je iemand voor 22,5 miljoen ophaalt met het salaris dat hij in Engeland verdiende, wat meer was dan vijf miljoen, dan denk ik niet dat hij voor onder de vijf miljoen gaat tekenen.” Volgens Verweij ligt daar ook het probleem van het vertrek van Brobbey. “Mino Raiola zegt gewoon: jij vindt Haller je beste en duurste speler? Brobbey is net zo goed, dus die moet hetzelfde verdienen.”

Driessen vindt dat Ajax verder had moeten gaan in de poging om Brobbey te behouden. Hij vindt dat de club een voorstel had moeten doen waarbij hij ‘op hele korte termijn’ de mogelijkheid zou hebben om naar een hoger bedrag toe te groeien. “Dat is misschien ook wel het perspectief dat Brobbey niet had en dat hij wel zocht bij Ajax. Het bedrag dat Mike zegt, vind ik gewoon te laag voor zo’n speler. Het is een potentiële Nederlands elftal-spits”, aldus Driessen. “Overmars zegt dat ze bij Ajax er alles aan hebben gedaan om hem te houden. Maar als ik de bedragen van Mike hoor, dan vind ik dat je helemaal niet ver bent gegaan.”

Brobbey heeft bij zijn nieuwe club mogelijk ook tekengeld gekregen, zo denkt Driessen. “Dan ben je helemaal niet ver gegaan”, vervolgt hij. “Dan kan je zeggen dat je naar Monaco bent gevlogen, maar dan moet je wel naar Monaco vliegen met echt geld. En niet met dit bedrag.” Verweij noemt het vertrek van Brobbey ‘doodzonde’. “Als je in het begin met een miljoen was gekomen... Dat is de kunst, je moet de potentie van een speler zien. Naar mate Brobbey uitstekend ging invallen en veel ging scoren, werd het steeds moeilijker om hem te behouden. Want iedere keer kwam er een miljoentje bovenop.”

Eerder liet Verweij al weten dat Brobbey na zijn invalbeurt tegen Lille OSC (1-2 winst) in de Europa League, waarin hij het winnende doelpunt maakte, tegen zijn zaakwaarnemer zou hebben gezegd om het contract met Ajax rond te maken. “Op dezelfde avond werd hij door de hoogste baas van Leipzig gebeld en die beloofde hem ongeveer een basisplaats”, verklapt hij.