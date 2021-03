Klaassen: ‘Ik wil hem dat niet als een oude lul vertellen, zo gaat het niet’

Vrijdag, 12 maart 2021 om 08:26 • Laatste update: 09:55

Brian Brobbey lijkt hard op weg naar de uitgang bij Ajax, al lijkt het Davy Klaassen beter voor de negentienjarige aanvaller om zijn contract in Amsterdam te verlengen. Na afloop van de wedstrijd tegen Young Boys in de Europa League (3-0 winst) ging de aanvallende middenvelder uitgebreid in op de situatie van Brobbey. De spits heeft een aflopend contract en stapt volgens transferexpert Fabrizio Romano na dit seizoen transfervrij over naar RB Leipzig, de club waarmee hij volgens hem een mondeling akkoord heeft.

Klaassen heeft vertrekkende Brobbey gewaarschuwd: 'Bij Ajax krijg je meer kansen'