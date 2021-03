Perez: ‘Ajax heeft het vertrek van Brobbey zelf in de hand gewerkt’

Donderdag, 11 maart 2021 om 23:31 • Dominic Mostert

Kenneth Perez heeft begrip voor de keuze van Brian Brobbey om Ajax in te ruilen voor RB Leipzig. Donderdagavond meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano dat de spits na dit seizoen transfervrij vertrekt naar de nummer twee van de Bundesliga; volgens ESPN gaat hij een vierjarig contract ondertekenen. Het vertrek van Brobbey valt niet los te zien van het aantrekken van recordaankoop Sébastien Haller in januari, betoogt Perez bij de sportzender.

""Het is eigenlijk logisch geworden sinds Haller gehaald is", zegt de analist over de vertrekwens van Brobbey. "Je hebt net de duurste speler uit de clubgeschiedenis gehaald, daar sta je achter als club. Er is één positie waar Brobbey kan spelen: de spits. En Dusan Tadic is er ook nog. Dus het worden vooral invalbeurten voor Brobbey. Dan is Leipzig natuurlijk niet een heel onaantrekkelijke keuze. Die club staat bekend om het inpassen van jeugd en het kopen van jonge spelers om daarmee verder te komen. Ze hebben een soort filosofie over de ontwikkeling van jonge spelers."

Ajax maakte begin februari bekend dat Brobbey zijn aflopende contract niet wilde verlengen en dus voor een transfer stond. Vrijwel direct viel de naam van Leipzig als potentiële nieuwe werkgever, maar Ajax bleef achter de schermen pogingen ondernemen om Brobbey te laten bijtekenen. De absentie van Sébastien Haller in de Europa League bood voor de jonge spits nieuwe kansen om zich te laten zien en dat deed hij als invaller met doelpunten tegen Lille OSC en donderdagavond nog tegen Young Boys. Dusan Tadic was bij de afwezigheid van Haller de eerste keus van Erik ten Hag in de spits.

Leipzig hanteert in de Bundesliga verschillende systemen, waaronder een 4-4-2-formatie met Yussuf Poulsen en Alexander Sörloth voorin. Woensdagavond speelde Poulsen in de punt van een 5-4-1-formatie tegen Liverpool (2-0 nederlaag) en kwam Sörloth in de tweede helft binnen de lijnen. "Ze spelen met twee spitsen en één daarvan zagen we gisteren: Sörloth...”, wekt Perez de suggestie dat Brobbey kan meedingen om een basisplek. “Hij gaat meer geld verdienen bij Leipzig en de kans op speeltijd is even groot. Als Ajax Haller niet had gehaald, zou ik er minder begrip voor hebben gehad. Dan was je concurrent Lassina Traoré en misschien Klaas-Jan Huntelaar, als die was gebleven. Maar in deze setting begrijp ik het eigenlijk wel."

"Ik ben het helemaal met Kenneth eens. Het is gewoon jammer, want je ziet graag jonge, talentvolle spelers in de Eredivisie", vult Kees Kwakman aan. Volgens Perez kan Ajax zich echter achter de oren krabben. "Je hebt het zelf in de hand gewerkt door Haller te halen. En dat is niet erg, want niemand weet hoe goed Brobbey over twee jaar is. Ze nemen het zekere voor het onzekere. Maar ze hebben het zelf in de hand." Bij RTL7 trekt ook Theo Janssen een verband tussen de komst van Haller en het vertrek van Brobbey. "Brobbey zou achter Haller tweede viool spelen en moet wachten tot hij kansen gaat krijgen. Ik weet niet hoe het bij RB Leipzig zit, die zullen ook wel goede spitsen hebben. Maar die spelen wat anders."

"Negentien jaar, hè. Hij moet gewoon spelen", beseft Jan Boskamp. "Leipzig doet mee om de titel, dus het is geen slechte ploeg." Janssen noemt de keuze van Brobbey 'verrassend, maar ook weer niet verrassend'. "Het hing al een tijdje in de lucht. Het heeft ook te maken met de vraag hoe snel je zo’n jonge spits een kans geeft. Staat hij er al? Is hij wisselvallig? Ajax wil presteren in Europa, kampioen worden. Dat is lastig met een spits van negentien jaar. Dan kies je voor een spits die wat verder is, dat gaat ten koste van Brobbey."