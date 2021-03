Snoei laat gevoelige transfer Seuntjens naar NAC Breda niet onbestraft

Donderdag, 11 maart 2021 om 12:53 • Yanick Vos • Laatste update: 13:29

Ralf Seuntjens is zijn aanvoerdersband bij De Graafschap kwijt, zo bevestigt Mike Snoei. De trainer heeft hem de band afgepakt nadat de 31-jarige aanvaller woensdag zijn handtekening zette onder een contract voor twee jaar bij NAC Breda, concurrent van de club uit Doetinchem in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Ted van de Pavert is benoemd tot de nieuwe aanvoerder van de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie.

Aan het begin van deze week bekende Seuntjens na de 1-0 overwinning op FC Eindhoven dat NAC Breda interesse had. Niet lang daarna bereikten beide partijen een akkoord en werd hij zelfs gepresenteerd in het Rat Verlegh Stadion. Zijn presentatie bij NAC volgde een dag na een statement dat hij samen met zijn huidige werkgever naar buiten bracht. Hierin gaf hij aan nog volop met zijn gedachten bij De Graafschap te zijn. “We zijn vol bezig met de promotiestrijd en NAC is een concurrent van ons. Ik heb een contract tot eind juni en voor mij is alles nu op De Graafschap gericht”, zei hij een dag voordat hij bij NAC tekende.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De transfer van Seuntjes veroorzaakte volgens de Gelderlander veel onrust binnen De Graafschap. De timing van zijn transfer heeft tot veel onbegrip geleid binnen de club. De nummer twee en drie van de Keuken Kampioen Divisie strijden om een plek in de Eredivisie en komen elkaar op 28 maart tegen in Breda. Een dag na zijn presentatie bij NAC heeft Snoei Seuntjens zijn aanvoerdersband afgenomen. De vertrouwensband tussen speler en trainer zou een enorme deuk hebben opgelopen.

De spelersgroep heeft volgens Snoei 'unaniem' aangegeven dat zij 'dolgraag' het seizoen met Seuntjens willen afmaken. "Ralf is op papier niet meer de aanvoerder", bevestigt de trainer in gesprek met ESPN. "Hij moet wel die leidersrol blijven vervullen, met vier of vijf anderen. Maar naar buiten toe laten wij die taak door Ted van der Pavert waarnemen.” Seuntjens zelf laat weten dat hij er een punt achter heeft gezet en zich wil richten op de strijd om de derde periodetitel. “Ik ben daarin onderdeel, maar de club is groter dan dit alleen. Het gaat om de club en ik ga er alles aan doen om de derde periode naar Doetinchem te halen.” Vrijdagavond gaat De Graafschap op bezoek bij Telstar. Bij winst is de club verzekerd van de periodetitel.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 SC Cambuur 27 21 3 3 55 66 2 De Graafschap 27 19 3 5 20 60 3 NAC Breda 27 17 5 5 29 56 4 Almere City FC 27 17 5 5 23 56 5 Go Ahead Eagles 27 16 5 6 23 53 6 NEC 27 15 5 7 24 50 7 FC Volendam 27 12 8 7 19 44 8 Roda JC Kerkrade 27 12 8 7 13 44 9 Telstar 27 9 7 11 3 34 10 Excelsior 27 10 3 14 2 33 11 Jong Ajax 27 8 6 13 -11 30 12 Helmond Sport 27 7 9 11 -12 30 13 FC Eindhoven 27 7 8 12 -9 29 14 MVV Maastricht 27 8 5 14 -23 29 15 Jong FC Utrecht 27 9 1 17 -14 28 16 TOP Oss 27 8 4 15 -20 28 17 Jong PSV 27 6 6 15 -18 24 18 Jong AZ 27 6 5 16 -34 23 19 FC Dordrecht 27 6 3 18 -41 21 20 FC Den Bosch 27 4 7 16 -29 19