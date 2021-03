Johan Derksen: ‘Als Ajax die twee erbij krijgt is dat echt een verrijking’

Na het bereiken van de finale van de TOTO KNVB Beker door Vitesse worden Oussama Tannane en Riechedly Bazoer uitgelicht in Veronica Inside. De twee spelers van de Arnhemmers worden gezien als de absolute smaakmakers van het elftal, die volgens Johan Derksen zelfs niet zouden misstaan bij Ajax. "Ajax haalt twee jongens uit Zuid-Amerika (Lisandro Martínez en Edson Álvarez, red.), die zijn niet zo te vergelijken met hen, maar als je die twee (Bazoer en Tannane, red.) erbij had bij Ajax, dat is echt een verrijking", aldus Derksen.

Tannane was in de halve finale tegen VVV-Venlo (2-0 zege) beslissend met een assist en een prachtig doelpunt. "Ik vind Tannane een fenomeen", zegt Derksen. "Die jongen is in Nederland helemaal afgebrand. Bij Heracles Almelo hebben ze hem zelfs naar een cursus gestuurd om zijn agressie een beetje onder controle te krijgen. Hij is in het buitenland ook min of meer mislukt. Hij is teruggekomen en hij doet het werkelijk fantastisch."

Na de wedstrijd tegen VVV gaf Tannane aan bij ESPN zich weleens miskend te voelen in Nederland. "Als iemand anders die goal maakt die ik vandaag maak, dan wordt het veel groter gemaakt dan als ik die bal zo in de kruising schiet", zei de aanvallende middenvelder. "Of ik me soms tekort gedaan voel? Ja, zeker. Het is altijd mijn verleden wat erbij wordt gehaald, dat vind ik zo jammer. Dan denk ik: ik heb me zo verbeterd. Ik ben zo rustig geworden, maar dat wordt nooit gezegd."

Derksen vindt het jammer dat Tannane dat zo ervaart. "Hij is nu weer ontevreden, want dat heb je met dit soort jongens. Dat zijn hele gevoelige jongens. Nu vindt hij weer dat hij ondergewaardeerd wordt omdat deze goal waarschijnlijk niet 180 keer herhaald is. Dat moet hij niet doen, want Nederland heeft juist heel veel waardering voor hem. Je kijkt met heel veel plezier naar Vitesse. Niet naar die geelzwarte shirts, maar naar Bazoer en Tannane."

Tannane gaf in het interview ook aan een stap naar het buitenland te overwegen. "Het zou zonde zijn als zo'n kleurrijke voetballer weer naar een middelmatige buitenlandse club gaat", vindt Derksen. "Ik vind ook dat die klacht een beetje onterecht is, want hij wordt bedolven onder schouderklopjes. Nogmaals: die Marokkaanse jongens zitten anders in elkaar dan wij. Hij zegt: 'Ik ben veranderd', maar het komt ook door die trainer (Thomas Letsch, red.), die hij getroffen heeft. Die begrip voor hem heeft, met hem om kan gaan en de vrijheid durft te geven. Als hij nu naar het buitenland gaat heeft hij waarschijnlijk niet zo'n trainer die zegt: 'Jij hebt een vrije opdracht, zie maar wat je doet.'"

Ook over Bazoer spreekt Derksen tot slot vol lof. "Als dat PSV die Bazoer achterin had, dan zou de opbouw achterin wel een stuk beter verzorgd zijn. Die zullen hem niet nemen want hij is ooit daar weggelopen naar Ajax, maar die zou PSV twee keer zo sterk maken." Bazoer vertrok inderdaad in 2012 uit de jeugdopleiding van PSV om voor de Amsterdammers te gaan spelen. Bij Ajax zag de verdediger annex middenvelder meer kansen om door te breken.