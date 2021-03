Eensluidend en hard oordeel over Ziyech: ‘Minst effectieve Chelsea-aanvaller’

Vrijdag, 5 maart 2021 om 09:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:08

Hakim Ziyech had donderdagavond tegen Liverpool (0-1 overwinning) voor de tweede keer op rij een basisplaats bij Chelsea. Manager Thomas Tuchel liet the Blues opereren in een 3-4-2-1-systeem, met Ziyech naast Mason Mount als één van de twee aanvallende middenvelders. De voormalig Ajacied was vrij onzichtbaar op Anfield, zo luidt het oordeel na afloop van de zege van Chelsea op het ver weggezakte Liverpool.

Ziyech kwam in 65 minuten, hij werd halverwege de tweede helft vervangen door Christian Pulisic, tot slechts 20 balcontacten. Daarmee was de middenvelder vóór zijn wissel de speler van de Londense club met de minste balcontacten. Desondanks beloont Sky Sports Ziyech met een 7 voor zijn bijdrage aan de knappe zege van de formatie van Tuchel. Matchwinner Mount ontving een 8 als rapportcijfer. De London Evening Standard vindt dat Ziyech niet meer dan een 6 hoort te krijgen voor zijn rol in de uitwedstrijd tegen Liverpool.

"Twee basisplaatsen op rij is op zich een bemoedigend signaal. Daarnaast wist Ziyech bijna te scoren uit de aanval waarbij Liverpool-verdediger Andy Robertson de bal nog van de lijst wist te halen. Desondanks was hij de minst effectieve aanvaller aan de zijde van Chelsea", zo krijgt Ziyech mee als kritiekpunt. De statistieken bewijzen inderdaad de ineffectiviteit van de aanvallende middenvelder. Hij kwam tegen Liverpool tot slechts twee doelpogingen, het laagste aantal uit het rijtje met Mount en aanvalsleider Timo Werner. Tevens wist Ziyech geen enkele keer een medespeler vrij voor het doel van Liverpool te zetten. Tot slot was zijn passzuiverheid (78,6 procent) lager dan alle andere Chelsea-spelers.

Bij de BBC kreeg Ziyech een gemiddeld rapportcijfer van 6,65, waarmee hij samen met Kai Havertz op de laatste plaats eindigde qua beoordelingen bij Chelsea. 90min had een onvoldoende (5) in petto voor hem. "Ziyech leek er verloren bij te lopen op Anfield en zelfs zijn beroemde linkerbeen kon hem tegen Liverpool niet helpen. Ziyech had pech toen Robertson zijn schot van de lijn haalde, maar buiten dat moment was het simpelweg niet goed genoeg vanavond. Ook Football London is met een 6 niet overdreven onder de indruk van de vorig jaar aangetrokken spelmaker.

"Chelsea speelde met name vóór rust zeer sterk tegen Liverpool, maar helaas viel Ziyech met zijn ineffectiviteit uit de toon. Hij kreeg zelfs een keer een uitbrander van Tuchel toen hij onvoldoende druk zette op de defensie van Liverpool. Ziyech liet toen overigens duidelijk merken hoe hij dacht over de woorden van zijn manager. Werner scoorde bijna na een prachtige pass van hem, maar verder is het duidelijk nog niet de Ziyech van vóór zijn blessure." Chelsea vervolgt het Premier League-seizoen maandag met een thuiswedstrijd tegen nummer vijf Everton.