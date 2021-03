Kuyt reageert op beschuldiging van vreemdgaan; foto onthuld samen met Kate

Woensdag, 3 maart 2021 om 15:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:15

Dirk Kuyt geeft deze week in Weekend voor het eerst een reactie op de geruchten dat hij vreemd is gegaan in zijn huwelijk met Geertrude. De veertigjarige oud-voetballer ontkent die aantijgingen via zijn manager. Het blad toont verder de eerste foto's van Kuyt samen met Kate Ruinemans, de 29-jarige nieuwe vriendin van de analist van Ziggo Sport.

Het blad Privé bracht in februari naar buiten dat Geertrude, die vorig jaar zomer scheidde van Kuyt, er op pijnlijke wijze achter was gekomen dat haar ex-man vreemdging tijdens hun huwelijk. "Gertrude besefte dat nog niet, ook al kwamen er rekeningen voor parkeerbonnen, restaurants en boetes binnen: allemaal vanuit hetzelfde gebied, in Amsterdam-Zuid", aldus Privé. "In december kwam de aap uit de mouw en vertelde hij zelf dat hij een nieuwe relatie had. Toen viel alles op z'n plek. Dat ging om Kate."

Het artikel gaat verder onder de video 'De rol van Arnesen is erg belangrijk bij de renovatie van Feyenoord' Meer videos

Daar klopt volgens Kuyt niets van. "Hij ontkent een relatie met Kate te zijn aangegaan tijdens zijn huwelijk", laat zijn manager Stefan Valk weten aan Weekend. Kuyt wil verder niets kwijt over zijn relatie met Kate, die hij in 2019 ontmoette op de zomerborrel van de Dirk Kuyt Foundation. "Dirk voelt niet de behoefte hierop te reageren. We doen hier dan ook geen uitspraken over. Hij beschouwt zijn privéleven als privé."

Kuyt deed er volgens Weekend de afgelopen maanden alles aan om niet samen met Kate gezien te worden. De voormalig rechtsbuiten wilde zijn ex-vrouw en kinderen geen extra pijn doen. Daarom spraken hij en Kate altijd af in Amsterdam-Zuid, de woonplaats van het 29-jarige model, en niet in Noordwijk, omdat de kans te groot was dat ze daar Geertrude zouden kunnen treffen.

Het weekblad publiceert verder nieuwe details over de echtscheiding tussen Kuyt en Geertrude. Hoewel de gemeenschap van goederen waarin ze aanvankelijk waren getrouwd was omgezet naar huwelijkse voorwaarden, behoudt Geertrude recht op de helft van hun gezamenlijke vermogen. De villa in Noordwijk waarin Geertrude en de vier kinderen uit hun huwelijk wonen staat voor 6,9 miljoen euro te koop. Het vermogen van Kuyt werd eerder door Quote geschat op 26 miljoen euro. Als dat klopt, heeft Geertrude dus recht op een kapitaal van 13 miljoen euro.