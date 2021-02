De Boer: ‘Ze zijn een voorbeeld voor de andere Ajax-spelers én de jeugd’

Zondag, 28 februari 2021 om 11:29 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:33

Mohammed Kudus is weer inzetbaar bij Ajax, maar het wordt volgens de analisten van Goedemorgen Eredivisie niet gemakkelijk voor de middenvelder om zijn basisplaats te heroveren. Hoewel Kudus vorige week zondag in de basis begon tegen Sparta Rotterdam (4-2 zege), koos Erik ten Hag donderdag tegen Lille OSC (2-1) weer voor een middenveld met Edson Álvarez, Davy Klaassen en Ryan Gravenberch. Kudus speelde slechts een minuut als invaller.

De Ghanees maakte aan het begin van het seizoen een goede indruk, maar liep op 21 oktober in het Champions League-duel met Liverpool een knieblessure op. Hij moest daarna maandenlang revalideren, speelde begin januari als invaller even mee tegen PSV, en ontbrak vervolgens weer enige tijd. Nu lijkt hij volledig fit. Bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN wordt echter de vraag opgeworpen wie van de drie middenvelders plaats zou moeten maken voor Kudus. “Klaassen doet het geweldig op '10'. Álvarez past op het huis”, zegt Ronald de Boer, die daarmee refereert aan een eerdere uitspraak van Hans Kraay junior. “Ik vind Klaassen geen op-de-winkel-passer”, herhaalt Kraay junior in de ochtenduitzending.

“Álvarez heeft dat meer”, beaamt De Boer. “Je ziet bij hem de agressie. Een vriend van mij traint Álvarez ook buiten het veld. Dan zie je wat hij ervoor doet." Álvarez belandde dit seizoen op de bank, maar had een basisplek in de laatste zeven officiële duels. Ook Lisandro Martínez lijkt zich na een periode als wisselspeler weer basisklant te mogen noemen, zij het als centrale verdediger. De Boer is positief over de werklust van de zomeraanwinsten uit 2019. "Álvarez en Martínez hebben op een punt gestaan waarop je dacht: er zit geen toekomst meer in voor deze jongens. Maar ze zijn keihard blijven trainen."

"Ze zijn niet alleen een voorbeeld voor de jongens met wie ze spelen, maar ook voor de jeugd. Het is een compliment waard hoeveel werk ze buiten het veld verrichten om scherp en fit te blijven", aldus De Boer. Martínez werd eigenlijk gehaald als middenvelder, maar richt zich nu volledig op een rol als verdediger. Hij beaamt in een interview met ESPN dat het moeilijker is om zich aan te passen aan de Nederlandse stijl in een rol als verdediger dan als middenvelder. "Ja, dat is lastiger, vooral omdat Ajax graag hoog druk zet. Vaak blijf je met z’n tweeën achter met veel ruimte achter je. Daarom moet je altijd opletten en heel snel zijn als verdediger. Ik denk dat ik nu andere kwaliteiten heb aangeleerd."

In de studio van de sportzender zegt Ron Vlaar de uitspraken van Martínez te begrijpen. De voormalig international van Oranje maakte eerder deze maand bekend te stoppen als voetballer; dit seizoen kwam hij niet in actie voor AZ. Hij zegt dat het voor een verdediger 'op zich geen probleem' is dat een ploeg hoog druk zet in balbezit en de verdediging met twee man achterblijft. “Als je allemaal ook goed terugschakelt bij balverlies. Of dat je bij balverlies zo direct druk kunt zetten, dat de bal daar niet eens komt. Bij AZ hebben we dat bij vlagen heel goed voor elkaar. Als je dat niet voor elkaar hebt, kom je in de problemen." Zondagmiddag om 14.30 uur neemt Ajax het in Eindhoven op tegen PSV.