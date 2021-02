Derksen: ‘Ik denk dat ze bij Ajax dolblij zijn dat ze dat eikeltje kwijt zijn’

Vrijdag, 26 februari 2021 om 23:15 • Laatste update: 23:28

Johan Derksen is van mening dat Ajax goede zaken heeft gedaan door Quincy Promes te verkopen, zo laat de analist vrijdagavond weten in Veronica Inside. Hoewel de Amsterdammers de 29-jarige aanvaller met verlies laten vertrekken naar Spartak Moskou, zijn de tafelheren van het praatprogramma van mening dat er een goede deal gesloten is.

“Ik las dat Ajax dat goed gedaan heeft, hè, met Promes. Verkocht voor 8,5 miljoen euro, en dat bedrag kan nog oplopen tot 11 miljoen euro”, zo brengt presentator Wilfred Genee de transfer van de voormalig Ajacied ter sprake. “Dat is best wel aardig inderdaad”, vindt Valentijn Driessen. “Ze hebben hem natuurlijk wel gekocht voor bijna zestien miljoen. Maar als je kijkt naar die mogelijke veroordeling, dan is dit uitstekend.” René van der Gijp voegt daar bovendien aan toe dat de club twee jaar lang ‘plezier’ aan Promes heeft beleefd, al is Derksen het daar duidelijk niet mee eens.

“Ik weet niet of je dat zo kan stellen, René. Ik denk dat ze bij Ajax dolblij zijn dat ze dat eikeltje kwijt zijn”, stelt Derksen. “Met Ziyech speelde hij wel oké, omdat hij toen goede ballen kreeg bij de tweede paal. Maar je wil toch niet iemand hebben die op Ibiza zijn vrouw in elkaar slaat en vervolgens bij een steekincident betrokken is? Dan moet je toch zeggen: weg met die gozer. Ajax moet toch de handen dichtknijpen dat ze die gozer nog voor die prijs hebben weten te slijten”, besluit de analist stellig. “Ja inderdaad, daarom nemen ze het verlies natuurlijk”, voegt Driessen eraan toe.

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat Promes de overstap maakt naar Spartak, waar hij eerder tussen 2014 en 2018 onder contract stond. Volgens De Telegraaf heeft Ajax het risico op een eventuele veroordeling van de aanvaller volledig bij de Russen weten te leggen. Mede daarom noemde de krant het transferakkoord een ‘werelddeal’. "Ik kijk terug op een mooie periode", liet Promes zelf weten. "Vooral het eerste seizoen. Dat is iets heel bijzonders. Ik ben vooral dankbaar dat ik de kans heb gehad om het hier weer te laten zien."