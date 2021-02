Nederland rukt na droomavond van Ajax op richting historische positie

Donderdag, 25 februari 2021 om 23:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:10

Nederland maakt dankzij de overwinningen van Ajax en PSV in de Europa League opnieuw een sprong op de coëfficiëntenranglijst. PSV werd weliswaar uitgeschakeld, toch is Nederland op weg naar een historische eindnotering. Het land eindigde al vijftien jaar (!) niet meer in top zeven, maar de kans dat dat dit seizoen gebeurt, is nu aanzienlijk.

Rusland heeft op dit moment de zevende positie nog in handen, maar verloor door de nederlaag van Krasnodar tegen Dinamo Zagreb zijn laatste overgebleven ploeg. Nederland staat nog slechts 0,382 punt achter op de Russen, wat betekent dat één overwinning of twee gelijkspelen van Ajax in de volgende ronde voldoende zijn om plek zeven van Rusland over te nemen.

De coëfficiëntenranglijst per 25 februari 2021

LAND PUNTEN (+ punten deze speelronde) ACTIEVE TEAMS 6. Portugal 47,949 (+0) 1/5 7. Rusland 38,382 (+0) 0/6 8. Nederland 38,000 (+0,8) 1/5 9. België 36,500 (+0) 0/5 10. Oostenrijk 35,825 (+0) 0/5 11. Schotland 33,125 (+0,5) 1/4 12. Oekraïne 33,100 (+0,8) 2/5 13. Turkije 30,100 (+0) 0/5 14. Denemarken 27,875 (+0) 0/4

Ook België, de naaste achtervolger van Nederland beleefde een rampavond in Europees opzicht. Royal Antwerp had al een slechte uitgangspositie tegen Rangers en kon dat in de return niet rechtzetten. Club Brugge leek op weg naar de volgende ronde tegen Dynamo Kiev na de 1-1 in Oekraïne, maar kreeg in de slotfase het deksel op de neus door een treffer van Vitaliy Buyalskyy. Daardoor kan België dit seizoen geen punten meer halen.

Er kwam ook goed nieuws voor Nederland wat betreft Oostenrijk. De nummer tien van de ranglijst zag Wolfsberger woensdag al kansloos uitgeschakeld worden door Tottenham Hotspur en verloor donderdag met Red Bull Salzburg zijn laatste overgebleven Europese ploeg. Daarmee heeft Nederland zich dus verzekerd van een plek in de top acht, want de overige achtervolgers kunnen Nederland dit seizoen niet meer achterhalen.

Opvallend is wel de enorme opmars van nummer elf Schotland, dat nu nog een ruime achterstand heeft op Nederland, maar door de uitstekende prestaties van Rangers en Celtic de komende jaren een concurrent kan worden. Ook nummer twaalf Oekraïne, dat met Shakhtar Donetsk en Dynamo Kiev nog twee ploegen in Europa heeft, zal de komende jaren met Nederland strijden om de plekken in de subtop van de ranglijst. Voor dit seizoen heeft Oekraïne een te grote achterstand om Nederland nog te bedreigen.

Behaalde punten deze speelronde per club

LAND SCORE SCORE PER CLUB Portugal +0 FC Porto +0 | Benfica 0 | Sporting Braga +0 Rusland +0 Krasnodar +0 Nederland +0,8 Ajax +0,4 | PSV +0,4 België +0 Club Brugge +0 | Royal Antwerp +0 Oostenrijk +0 Red Bull Salzburg +0 | Wolfsberger +0 Schotland +0,5 Rangers +0,5 Oekraïne +0,8 Shakhtar Donetsk +0,4 | Dynamo Kiev +0,4

Dikgedrukte clubs zijn nog actief in Europa.

Welke plek is goed voor welke tickets?

PLEK CL-TICKETS EL-TICKETS COL-TICKETS* 1 t/m 4 4 direct 2 direct 1 voorronde 5 2 direct, 1 voorronde 2 direct 1 voorronde 6 2 direct, 1 voorronde 1 direct 2 voorronde 7 t/m 10 1 direct, 1 voorronde 1 voorronde 2 voorronde 11 t/m 15 2 voorronde 1 voorronde 2 voorronde 16 t/m 50 1 voorronde 0 3 voorronde 51 t/m 55 1 voorronde 0 2 voorronde

* COL staat voor Conference League, het 'derde toernooi' dat in 2021/22 begint.