Ten Hag mist twee basisspelers tegen Lille: ‘Dat is geen voetbalblessure’

Woensdag, 24 februari 2021 om 12:51 • Chris Meijer • Laatste update: 13:36

Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui zijn donderdagavond niet van de partij bij de return van de zestiende finale van de Europa League in de Johan Cruijff ArenA, zo maakt trainer Erik ten Hag woensdag bekend op de persconferentie in aanloop naar dat duel. De oefenmeester van Ajax kent verder geen twijfelgevallen in zijn selectie voor de tweede ontmoeting met de koploper van de Ligue 1, die vorige week in Noord-Frankrijk met 1-2 verslagen werd. Ryan Gravenberch was voor de heenwedstrijd geschorst, maar keert nu terug in de wedstrijdselectie.

“Tagliafico zit er niet bij, Mazraoui is ook niet aanwezig. Verder hebben we geen twijfelgevallen”, zo geeft Ten Hag te kennen. “Of het lang gaat duren? Lastig te zeggen. Mazraoui heeft problemen met zijn gezichtsvermogen. Dat is geen voetbalblessure, dus moeilijk om daar een prognose voor te geven. Tagliafico had vorige week veel problemen, kwam met moeite tot het einde van de wedstrijd. Het herstel gaat niet zoals we hadden gehoopt. Maar het is niet uitgesloten dat hij er zondag (in de uitwedstrijd tegen PSV, red.) bij is. Daar hoop ik op, maar ik kan niet zeggen dat het de verwachting is.”

Mogelijk posteert Ten Hag Devyne Rensch als linksback. De achttienjarige verdediger speelde tot dusver het meest als rechtsback, maar kwam ook al eens als linkerverdediger binnen de lijnen. “Je moet naar je sterkste team kijken, maar ook naar tactiek. Op basis daarvan maak je een opstelling. Rensch zou ook op de linksbackpositie kunnen spelen”, zegt de oefenmeester van Ajax. Of Rensch als linksback speelt, zal mede afhangen van de rol van Daley Blind tegen Lille. Hij speelde afgelopen zondag tegen Sparta Rotterdam (4-2 zege) als vleugelverdediger, maar wordt de voorbije weken ook geregeld gebruikt als middenvelder.

Ten Hag laat voorlopig ook nog in het midden op welke positie Dusan Tadic zal spelen. De aanvoerder van Ajax vervulde een week geleden in Frankrijk in afwezigheid van de niet speelgerechtigde Sébastien Haller de spitspositie, maar zou in de return mogelijk ook als linksbuiten kunnen spelen. Brian Brobbey verzorgde een week geleden als invaller de winnende treffer tegen Lille.

“Als linksbuiten kan Tadic ook uitstekend uit de voeten, helemaal in combinatie met een spits als Haller of Brobbey. Dat is zijn kwaliteit, hij kan ze in stelling brengen. Om de laatste pass te geven, de spitsen leven daarvan”, stelt de trainer van Ajax. “Ik moet er klaar voor zijn om op elke positie te spelen”, zo reageert Tadic zelf tijdens de persconferentie. “Als ik in de spits speel, speel ik niet als andere aanvallers. Ik loop overal een beetje, waar ik ruimte zie liggen. Het is anders, als je op links speelt probeer je de plek te vinden waar je de tegenstander pijn kan doen.”