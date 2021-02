‘Zolang hij daar nog speelt, zullen ze denk ik niet voor Haaland gaan’

Lothar Matthäus denkt dat Erling Braut Haaland, mocht de aanvaller in de Bundesliga actief willen blijven, alleen met Bayern München nog een stap hogerop kan maken. De voormalig verdediger annex middenvelder van der Rekordmeister verwacht echter niet dat Bayern op korte termijn bij Borussia Dortmund en Haaland aanklopt, zeker niet zolang Robert Lewandowski zijn topvorm blijft etaleren.

"Haaland staat als topspits natuurlijk allang op het lijstje van alle topclubs in Europa", zo verzekert Matthäus in een onderhoud met Sport1. "Bij Real Madrid hebben ze met Karim Benzema al iemand van een bepaalde leeftijd (33 jaar, red.). En zijn vader (Alf-Inge Haaland, red.) heeft als speler een verleden in de Premier League (bij Nottingham Forest, Leeds United en Manchester City, red.). Dat zou natuurlijk ook een interessante optie voor hem kunnen zijn." De voormalig wereldkampioen bespreekt tevens de mogelijkheid om Dortmund in te ruilen voor Bayern, zoals Lewandowski dat deed in 2014.

"Haaland zal zeker niet zijn hele loopbaan bij Dortmund blijven, hij zal uiteindelijk de stap naar de absolute top in Europa willen maken", zo voorspelt Matthäus. "Dan zal zijn salaris ook flink omhoog gaan. Maar mocht hij in de Bundesliga blijven, dan kan hij maar naar één club: Bayern München. Samen met Kylian Mbappé kan hij dan in de voetsporen treden van de beste voetballers ter wereld van de afgelopen dertien, veertien jaar. Haaland zou Lewandowski over twee of drie jaar kunnen opvolgen bij Bayern, als laatstgenoemde erover nadenkt om dan zijn loopbaan af te sluiten." Matthäus wil echter niet te hard van stapel lopen met de Noorse topschutter.

"Lewandowski is momenteel in vorm, net als Haaland. En zolang Lewandowski voor Bayern uitkomt, denk ik niet dat ze voor Haaland gaan. Ik denk niet dat die twee voorin kunnen samenspelen, want dan kunnen ze allebei niet hun sterke punten optimaal benutten", adviseert de Duitse topspeler van weleer. "En Bayern zal Lewandowski ook niet willen verkopen, die gaat zeer waarschijnlijk zijn geweldige carrière beëindigen in München. Alleen bij een vertrek van Lewandowski komt er bij Bayern een plaats vrij voor Haaland." De Dortmund-spits kwam in zijn eerste 43 duels voor BVB tot het ongekende aantal van 43 doelpunten. Daarnaast liet Haaland tien assists noteren sinds zijn komst naar de club in januari 2020.