Opvallende uitspraak over Haaland en Mbappé blijkt te kloppen

Maandag, 15 februari 2021 om 00:15 • Yanick Vos • Laatste update: 23:33

Kylian Mbappé en Erling Haaland zijn twee van de meest gewilde aanvallers op de Europese velden. De spitsen van Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund hebben samen veel gemeen; ze zijn jong, watervlug en scoren aan de lopende band. Volgens Thomas Meunier, die bij PSG samenspeelde met Mbappé en nu ploeggenoot van Haaland is in Dortmund, zijn de twee aanvallers echter niet met elkaar te vergelijken. De Belg stelt dat Haaland veel meer een ‘killer’ is voor het doel dan Mbappé. De statistieken van Opta wijzen uit dat daar geen speld tussen te krijgen is.

Het talent van Haaland en Mbappé staat buiten kijf. Waar Mbappé al jaren wordt gelinkt aan de grootste clubs ter wereld, staan de clubs sinds ongeveer een jaar in de rij voor Haaland. De kans dat een van de twee aanvallers, of zelfs allebei, komende zomer een toptransfer maakt is niet ondenkbaar. Mbappé staat tot medio 2022 onder contract bij PSG en een akkoord over een nieuw contract is er nog niet. Om te voorkomen dat hij over anderhalf jaar transfervrij kan vertrekken moet PSG in actie komen; het wordt verlengen of verkopen. Het contract van Haaland in Dortmund loopt door tot aan de zomer van 2024. Kijkend naar zijn ontwikkeling en scorend vermogen is het een kwestie van tijd voordat Europese grootmachten voor hem op de stoep staan rond het Signal Iduna Park.

Real Madrid, Juventus, Manchester City, Chelsea, Liverpool en Manchester United zijn de afgelopen maanden in de wandelgangen gelinkt aan minimaal een van de twee aanvallers. Haaland (20) en Mbappé (22) spelen op dezelfde positie, wat voor bovengenoemde clubs de vraag oproept wie van de twee de beste investering is. Kijkend naar hun speelstijl, zijn de twee volgens Meunier echter niet met elkaar te vergelijken. “Het zijn twee totaal verschillende spelers”, aldus Meunier in de Duitse media. “Ze zijn allebei ontzettend snel, maar that’s it.” De Belgische rechtsback speelde van 2017 tot halverwege 2020 bij PSG samen met Mbappé en vertelt wat volgens hem de kwaliteiten van de Franse spits zijn: “Kylian is iemand die op zoek gaat naar het één-tegen-één-duel. Hij heeft overal wel wat van. Hij doet me denken aan Thierry Henry.”

Haaland en Mbappé schudden handen voorafgaand aan de achtste finale van de Champions Leaguet tussen Borussia Dortmund en PSG op 18 februari 2020 in het Signal Iduna Park.

Haaland is volgens Meunier een ander type speler. “Erling is meer een killer in de zestien”, zegt hij over zijn Noorse ploeggenoot. “Hij is in staat om te scoren bij iedere keeper ter wereld. In de komende jaren kan hij de stappen zetten die nodig zijn om uit te groeien tot een van de beste spelers ter wereld. Wat hem een killer in de zestien maakt? Ik denk dat het in zijn bloed zit. Met zijn manier van spelen is hij een ouderwetse doelpuntenmaker.” Meunier vindt de tweebenigheid van Haaland een groot pluspunt. “Maar als ik eerlijk ben dan denk ik dat hij zich nog kan verbeteren op het gebied van koppen. Hij is echter pas twintig jaar oud en heeft nog genoeg tijd om uit te groeien tot een van de besten ter wereld. Ik denk echt dat hij de komende jaren een soort Robert Lewandowski of Romelu Lukaku wordt, die ieder seizoen 25 tot 30 keer scoort.”

Statistieken liegen niet

Transfermarkt schat de marktwaarde van Mbappé in op 180 miljoen euro, waarmee hij de duurste voetballer ter wereld is. Haaland staat met zijn 110 miljoen euro op de zevende plaats. Ondanks dat de marktwaarde van de Noors international lager ligt, lijkt hij op dit moment op basis van de statistieken van Opta een betere investering dan Mbappé voor clubs die op zoek zijn naar een doelpuntenmaker. Meunier heeft namelijk gelijk met zijn uitspraak dat Haaland meer een killer in het strafschopgebied is dan Mbappé. De meest recente winnaar van de Golden Boy Award is een speler die weinig aan de bal is en klinisch voor het doel is, terwijl Mbappé veel meer doet dan dat. Sinds zijn debuut voor Borussia Dortmund op 18 januari 2020 kwam Haaland 3149 minuten in actie, scoorde hij 38 keer en was hij goed voor 7 assists. Mbappé speelde sindsdien 3148 minuten voor PSG, scoorde 27 keer en leverde 13 assists. Hoewel de statistieken van de Fransman indrukwekkend zijn, kan hij niet tippen aan de Dortmund-spits.

Cijfers Haaland en Mbappé sinds 18 januari 2020 per 90 minuten.

De constatering van Meunier dat Haaland en Mbappé qua speelstijl niet met elkaar te vergelijken zijn wordt ondersteund door de cijfers van Opta. Mbappé is een spits die per negentig minuten meer aan de bal komt in het strafschopgebied dan Haaland: 10.9 keer tegenover 6.6 keer. Mbappé bemoeit zich meer met het spel dan de Noor; waar de Fransman per negentig minuten gemiddeld 32.3 passes verstuurt, ligt dat aantal bij Haaland veel lager (18.1). Mbappé is bovendien een speler die veel meer dribbelt; hij onderneemt er gemiddeld 7.0 per wedstrijd tegenover 1.9 voor Haaland. Minder groot is het verschil tussen de twee als het gaat om het aantal doelpogingen per wedstrijd. De Noor onderneemt gemiddeld 3.3 keer een doelpoging per negentig minuten, het gemiddelde van Mbappé ligt met 3.9 iets hoger.

Haaland en Mbappé moeten bij hun clubs zorgen voor de doelpunten en doen dat naar behoren. Echter, op basis van Expected Goals presteert de PSG-aanvaller beneden verwachting. Volgens Opta is de verwachting bij hem dat hij per wedstrijd 0.84 keer scoort, terwijl hij ‘slechts’ tot 0.77 goals komt per wedstrijd. Haaland doet het wat dat betreft een stuk beter. Volgens de berekeningen van het statistiekenbureau is de verwachting dat hij iedere negentig minuten 0.85 keer scoort voor Borussia Dortmund. Hij loopt echter ruim één op één (1.09). Dit seizoen zijn de statistieken tot dusver in het voordeel van Haaland, die 22 wist te scoren voor Dortmund in 22 duels in alle competities. Mbappé tekende in 27 wedstrijden die hij in deze jaargang uitkwam voor PSG voor 18 treffers.

Real Madrid gaat kiezen

Beide spitsen zijn reeds genoemd bij Real Madrid, al lijkt Mbappé een streepje voor te hebben bij de leiding van de Koninklijke. Toch is het niet ondenkbaar dat de Frans international zijn loopbaan voortzet in Parijs. Naar verwachting tekent Neymar op korte termijn een nieuw contract bij PSG en mogelijk doet Mbappé hetzelfde. In een interview met France Football hintte hij naar een langer verblijf. “Ik heb altijd al gedacht dat twee grote spelers gemaakt zijn om samen te spelen en dat is wel duidelijk bij ons. De rolverdeling is duidelijk sinds ik aankwam in Parijs: Neymar staat in het middelpunt van het project en ik ben er om hem te helpen. Dit komt doordat ik mezelf nog moest bewijzen toen ik bij PSG kwam.”

Spaanse media schreven afgelopen week dat Real Madrid komende zomer hoe dan ook een van de twee spitsen aan wil trekken. Voorzitter Florentino Perez wil eindelijk weer een nieuwe Galactico aantrekken en de club is bereid om daar de portemonnee voor te trekken. Mocht het zover komen, dan lijkt Real Madrid een recordbedrag op tafel te moeten leggen. PSG zal er alles aan doen om Mbappé te behouden, terwijl Dortmund zal beseffen dat Haaland uitendelijk onhoudbaar zal zijn. De Duitse topclub zal zo hoog mogelijk in de boom gaan zitten met oog op de vraagprijs. Geruchten dat hij een afkoopsom van 75 miljoen euro in zijn contract heeft staan zijn volgens Dortmund onzin. “Er is helemaal niet zo'n afspraak gemaakt”, zei Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzek eind vorig jaar tegenover Sport Bild. “Maar dat is het punt ook niet. Het gaat erom spelers te overtuigen van je club en je plannen. Wij hebben de duidelijke wens dat Erling langer bij ons blijft en we willen hem en zijn zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) daar van overtuigen."