Henk Fraser overwoog vernederende Sparta-wissels tegen Ajax

Zondag, 21 februari 2021 om 22:32 • Yanick Vos • Laatste update: 22:42

Sparta Rotterdam-trainer Henk Fraser heeft zondagavond in de wedstrijd tegen Ajax (4-2 verlies) overwogen om diverse spelers al na 25 minuten spelen te vervangen. Na de openingstreffer van Sébastien Haller na een klein kwartier spelen sloop de angst in de ploeg bij Sparta. Gemaakte afspraken werden niet meer nagekomen, tot grote woede van Fraser. De trainer besloot ‘uit respect’ vier spelers pas na 45 minuten spelen te wisselen.

Ajax was heer en meester in de eerste helft en ging rusten met een 3-0 voorsprong door twee goals van Haller en een van Perr Schuurs. Na de openingsgoal van Haller zag Fraser zijn ploeg in elkaar storten. “Dat was gelijk het einde”, zei hij na de verloren wedstrijd in gesprek met ESPN. “Daarna heb je geen lef meer en ga je achteruitlopen tegen een team dat heel goed is in balbezit.”

De irritatie bij Fraser was zichtbaar in de eerste helft. Na twintig minuten spelen liet hij vier wisselspelers warmlopen. “Ik ga niet ontkennen dat het even door mijn hoofd schoot om na 25 minuten te wisselen”, aldus Fraser. Volgens de trainer was het gemaakte plan duidelijk: “Wat zij erin moeten steken is lef en energie. Na het doelpunt was dat weg.” Hij besloot tot aan de rust te wachten om spelers te wisselen. “Als trainer moet je ook nadenken. Tot nu toe werken ze dit seizoen echt heel hard. Dus het was een stukje respect dat ik toonde door het niet na 25 minuten te doen. Maar pas in de rust.”

Dirk Abels, Bart Vriends, Bryan Smeets en Deroy Duarte konden na 45 minuten spelen gaan douchen. Met Laros Duarte, Denzell Gravenberch, Mario Engels en Sven Mijnans als vervangers wist Sparta de schade te beperken. Daarnaast ging Sparta in plaats van vijf verdedigers met vier verdedigers spelen. Dat het na rust beter liep had volgens Fraser niets met het systeem te maken. “Het gaat erom wat je zelf in de wedstrijd stopt. Want je weet: twaalf van de tien keer verlies je deze wedstrijd. In de tweede helft laat Ajax het lopen, maar wij moeten wel ons niveau halen en dat was in de tweede helft wat beter.”