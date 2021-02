Opnieuw dreun voor Barcelona na misstap van Clément Lenglet

Zondag, 21 februari 2021 om 15:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:20

Barcelona heeft zondag een dreun van jewelste opgelopen. Het team van Ronald Koeman leek dankzij een rake strafschop van Lionel Messi met minimaal verschil van laagvlieger Cádiz te gaan winnen, maar vlak voor tijd ging het mis. De bezoekers vertrokken dankzij een rake strafschop met een gelijkspel uit het Camp Nou: 1-1. Door de remise loopt Barcelona, dat midweeks met de 1-4 nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de Champions League al een domper te werken, slechts één punt in op Atlético Madrid, dat nog steeds acht punten meer heeft: 47 om 55, na 23 duels. Real Madrid staat ertussenin met 52 punten, maar de regerend landskampioen speelde 24 wedstrijden.

Barcelona was in de eerste helft bijzonder superieur, met liefst 82 procent balbezit, maar het team van Koeman had toch moeite om de defensie van Cádiz te doorbreken. De bezoekers speelden immers met negen man achter de bal en waren er uitsluitend op uit om het de Catalanen zo moeilijk mogelijk te maken. In de slotminuten voor de pauze werden twee treffers van Barcelona wegens buitenspel afgekeurd: in minuut 39 verkeerde Frenkie de Jong in een onrechtmatige positie en enkele minuten later ging dat op voor Antoine Griezmann.

Het team van Koeman was na iets meer dan een half uur spelen op voorsprong gekomen. Pedri werd in het strafschopgebied in de mangel genomen, waarna Messi vanaf elf meter de bal laag in de linkerhoek schoof: 1-0. Het was de eerste treffer van de Argentijn tegen Cadiz in LaLiga. Alleen Xerez en Real Murcia slaagden er in het verleden in om Messi in bedwang te houden: 38 van 40 opponenten van de vedette in LaLiga kregen minimaal één goal tegen. Cádiz kwam op zijn beurt amper in de buurt van het vijandelijke doel.

Messi, die met competitiewedstrijd 506 het clubrecord van Xavi (505) brak, is overigens nog maar één doelpunt verwijderd van een Spaans record van Cristiano Ronaldo. De ex-speler van Real Madrid was goed voor 61 doelpunten in LaLiga vanaf elf meter (72 pogingen). De sterspeler van Barcelona staat na zondag op 60 doelpunten (73 pogingen). Koeman benutte in het verleden 46 van de 52 elfmetertrappen in LaLiga.

Het spelbeeld veranderde niet na rust: Barcelona bleef de bal rondspelen op de helft van Cádiz, dat goed verdedigde en enigszins met hangen en wurgen pogingen van Ousmane Dembélé en Messi overleefde. Na iets meer dan een uur spelen had Koeman voldoende gezien en gooide hij het over een andere boeg. Griezmann en Sergio Busquets maakten plaats voor Martin Braithwaite en Miralem Pjanic. Tien minuten later nam Trincao de plaats van Pedri in.

Hoewel Cadiz het nauwelijks voor elkaar kreeg om het doelgebied van Barcelona te bereiken, lukte het de ploeg van Koeman niet om de wedstrijd in het slot te gooien. Met name Messi had uitzicht op een doelpunt. Na voorbereidend werk van Pedri ging zijn volley over en twaalf minuten voor het einde miste een krachtig schot van de Argentijn de bovenhoek op een haar. Vlak voor tijd, met Riqui Puig en Óscar Mingueza in de ploeg voor Dembélé en Sergiño Dest, ging het mis voor Barcelona. Een ongelukkige overtreding van Clément Lenglet op Rúben Sobrino werd met een strafschop bestraft en Alex Fernández faalde niet vanaf elf meter: 1-1. In de vijf minuten extra tijd kon Barcelona geen winnende treffer forceren.