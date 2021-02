‘Die pluim vertelde ook iets over de status van die twee bij Ajax’

Vrijdag, 19 februari 2021 om 07:29

Door een knotsgekke slotfase wist Ajax donderdagavond de heenwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League met 1-2 te winnen, door doelpunten van Dusan Tadic en Brian Brobbey. Een terechte overwinning, zo oordelen de Nederlandse ochtendkranten. Er klinken positieve geluiden na de zege van de Amsterdammers in Noord-Frankrijk.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat Ajax ‘heer en meester’ was. “Maar ze konden het optische overwicht en het frisse combinatiespel niet projecteren op het scorebord. Ook niet na rust, toen Ajax de druk verder opvoerde”, stelt de krant. “Na een handvol nationale topduels, waarin Ajax een forse buit bemachtigde, ging de gedoodverfde Eredivisie-kampioen bij de eerste serieuze Europese graadmeter bijna kopje onder. Daar zag het driekwart wedstrijd nauwelijks naar uit, totdat een moment van slordigheid en onachtzaamheid bij Nicolás Tagliafico de uitgangspositie flink vertroebelde.”

“Ajax was tot dan toe zeventig minuten lang met zeventig procent balbezit op zoek naar dat ene gaatje en die felbegeerde treffer op vreemde bodem”, vervolgt het ochtendjournaal zijn wedstrijdverslag. “Maar als één ploeg in Europa het spelen op de nul tot kunst heeft verheven, is het Lille wel. De zes opponenten die Ajax dit jaar voorgingen, lukte dat bijvoorbeeld niet één keer. Die ijzersterke defensie ligt aan de basis van een geweldige opmars, waarin Lille vooralsnog zelfs het schier ongenaakbare Paris Saint-Germain onder zich houdt.”

De Telegraaf haalt aan dat in 2017, toen Ajax de finale van de Europa League verloor van Manchester United, al bleek dat het geen straf is om ‘een treetje lager’ actief te zijn, omdat daar voor de jonge spelers de basis werd gelegd voor het goede seizoen in de Champions League twee jaar later. "Het zal de opleiders op De Toekomst dan ook deugd doen dat Ten Hag tegen Lille OSC een basisplaats inruimde voor de net achttienjarige Devyne Rensch, die in Noord-Frankrijk zijn Europese debuut maakte, en de anderhalf jaar oudere Jurriën Timber (19).”

“Rensch had de zware taak om de Franse spierbundel Jonathan Bamba in bedwang te houden en slaagde daarin met verve. Timber speelde met de rust en overtuiging van een routinier”, gaat de krant verder. “Waar het optreden van de jonkies een pluim inhield voor de geroemde Ajax-academie, vertelde het ook iets over de status van Sean Klaiber en Perr Schuurs. Op dit moment is de blessuregevoelige Noussair Mazraoui normaal gesproken nog eerste keus van Ten Hag. Klaiber kwam voor bijna vijf miljoen euro over van FC Utrecht als stand-in voor de Marokkaans international, maar is inmiddels dus nummer drie in de pikorde. Schuurs, die aan het begin van het seizoen het volste vertrouwen van Ten Hag kreeg, is voorbij gedenderd door Timber. Al is het veel te vroeg om de Limburger helemaal af te schrijven.”

De Volkskrant zag dat Lille - Ajax lang een ‘voorzichtige dans’ was. “Lille valt helemaal niet aan, althans niet massaal. Niet in de competitie, ook niet in Europa. Geen behoefte aan. Lille viel tegen, mede door het op dat ene moment van Tagliafico na geconcentreerde spel van Ajax. Het voetbal van Lille is spel in een saai korset, gestoeld op degelijkheid en veel snelheid voorin. Zo was het een kwestie van voorzichtig geschuifel.”

Volgens de krant oogde Ajax ‘sober en ervaren’. “Met Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico en Edson Alvarez staan daar echte mannen uit culturen van overleven. Goede voetballers bovendien. Hoe Martinez passt, dat is toch een genot om te zien”, zo luidt de conclusie. “Eindeloos speelde Ajax de bal rond, in driehoekjes, als in een soort van trainingsvorm. Vrij saai om te zien. Gewoon degelijk. Wie thuis twee duels op rij naar tv keek, eerst naar PSV en daarna naar Ajax, zag vooral het verschil met PSV. Daar is elke bal in de opbouw een potentieel gevaar. Het is voetbal zonder fundament. Bij Ajax is juist vastigheid in het spel geklonken en doen tieners als Jurriën Timber en Devyne Rensch gewoon mee, jongens met technische bagage, niet voortdurend bang om fouten te maken, om de doodeenvoudige reden dat ze weten wat ze kunnen.”

Het Parool deelde met een 7 de hoogste cijfers uit aan Rensch, Timber, Brobbey en Martínez. “In de eerste helft was het spel zeer geconcentreerd, verstandig en risicomijdend. Een typisch eerste duel in een Europees tweeluik waarin beide ploegen absoluut geen tegentreffer willen incasseren”, stelt het ochtendjournaal. Het Parool zag dat er ‘amper’ gevaar kwam van Lille. “De kracht van de ploeg zit in de gesloten verdediging, in januari en februari kreeg Lille in tien uur speeltijd geen enkele tegentreffer. Ajax kreeg zonder groots te spelen vooral na rust genoeg kansen en benutte er twee.”