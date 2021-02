Klaassen dankbaar voor tijd bij Werder Bremen: ‘Kun je bij Ajax niet leren'

Donderdag, 18 februari 2021 om 12:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:28

De terugkeer van Davy Klaassen bij Ajax lijkt de middenvelder een carrièreboost te hebben gegeven. Klaassen keerde terug in het Nederlands elftal en heeft bij Ajax alle ogen weer op zich gericht. In gesprek met Kicker blikt Klaassen terug op zijn tijd bij Werder Bremen, waarmee hij naast Europees voetbal greep en ternauwernood degradatie naar de 2. Bundesliga wist af te wenden. “Ik heb bij Werder dingen geleerd waar ik nu baat bij heb.”

Het contrast bij Klaassen was groot. De rechtspoot stond in juli met Werder tegenover tweededivisionist 1. FC Heidenheim en speelde vier maanden later met Ajax in de Champions League tegen Liverpool. “Ik miste het gevoel van het spelen om prijzen”, vertelt Klaassen over zijn terugkeer naar Ajax. “Dat zie ik nu weer. Daar voetbal je voor. Ik kwam als elfjarige naar de jeugdopleiding van Ajax. Het voelde afgelopen zomer weer als thuiskomen. Verhuizen naar mijn familie en vrienden was voor mij de perfecte stap.” Werder nam Klaassen in 2018 voor dertien miljoen euro over van Everton, waar de international nauwelijks aan spelen toekwam.

LILAJA I De beste Ajax-goals op Franse bodem

Klaassen herinnert zich nog goed hoe hij zich voelde voor aanvang van de wedstrijd tegen Heidenheim. Werder speelde in de play-offs om promotie en degradatie twee keer gelijk (0-0 en 2-2) tegen de ploeg uit de 2. Bundesliga en wist zich op basis van uitdoelpunten te handhaven in de Bundesliga. “Het ging over het bestaan van de club, de moeilijke financiële situatie was bekend. Tijdens die wedstrijden merkte ik dat ik speelde voor heel Bremen. Als Werder niet in de Bundesliga speelt, heeft dat invloed op de hele stad.”

Ondanks de sportief mindere jaren, heeft Klaassen ook veel aan zijn tijd in Noord-Duitsland te danken. “Ik bel nog steeds veel met Milot Rashica, Davie Selke en Stefanos Kapino. Ik kon het goed met hun vinden, die band zal ook nog jaren zo blijven.” Ook op sportief gebied is Klaassen Bremen dankbaar. “Ik heb bij Bremen dingen geleerd waar ik nu baat bij heb”, vertelt Klaassen, die bij Werder vaker in defensief opzicht moest denken en handelen. “Ik kreeg de bal niet zo vaak, dat leer je bij Ajax niet. Daar speel je vaak dominant. We spelen met Ajax veel aanvallender, waardoor mijn kwaliteiten beter naar boven komen.”