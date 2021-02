Thierry Henry staat met nieuwe trainersklus voor terugkeer naar Engeland

Donderdag, 18 februari 2021 om 11:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:32

Thierry Henry is de voornaamste kandidaat om in de Championship aan de slag te gaan als manager bij Bournemouth AFC. De Fransman staat momenteel aan het roer bij het Canadese Montreal FC, dat volgens Sky Sports toestemming heeft gegeven voor de eerste oriënterende gesprekken tussen beide partijen. Henry is in Canada bezig aan zijn tweede klus als trainer, nadat hij eerder in het seizoen 2018/19 eindverantwoordelijke was bij AS Monaco, de club waar hij ook als speler actief was.

Bournemouth, dat met Arnaut Danjuma Groeneveld één Nederlander in de gelederen heeft, zette afgelopen zomer Eddie Howe op straat, die jarenlang te boek stond als de kroonprins van het Engelse trainersgilde. Hij was van alle trainers in de Premier League destijds de langst dienende trainer, maar moest na de degradatie van the Cherries uit de Premier League afgelopen zomer het veld ruimen. Hij zag zijn plek worden ingenomen door Jason Tindall, die op zijn beurt begin februari de laan uit werd gestuurd.

Sindsdien is de huidige nummer zes van de Championship op zoek naar een geschikte opvolger. Naast Henry staan ook David Wagner en Patrick Vieira hoog op de lijst om de ontslagen Tindall op te volgen. Wagner was in het verleden onder andere werkzaam als trainer bij Huddersfield Town en Schalke 04. Bij laatstgenoemde club werd hij in september ontslagen nadat hij achttien wedstrijden op rij niet had weten te winnen. Vieira werd vorig jaar december ontslagen bij het geplaagde OGC Nice, dat op dat moment slecht presteerde in de Ligue 1, waarna fans voor onrust zorgden door het vertrek van de Fransman te eisen.

Voor Arsène Wenger, die bij Arsenal meerdere jaren samenwerkte met Henry, kwam de interesse als een verrassing. "Ik wist van de interesse in Vieira, maar ik had niet verwacht dat Henry zou vertrekken bij Montreal", aldus de Wenger tegenover beIN Sports. "Maar Bournemouth is een goede club en ik denk dat het een goede test zal zijn voor hem. Ik denk dat het een mooi platform is voor een jonge manager om te laten zien dat hij de club terug kan brengen naar de Premier League."

Henry is bij Montreal aan zijn tweede klus als hoofdtrainer bezig, nadat hij in het seizoen 2018/19 al na drie maanden werd ontslagen bij Monaco. Daarvoor fungeerde hij als assistent-bondscoach bij de Belgische nationale ploeg, waar hij samenwerkte met bondscoach Roberto Martínez. Eerder werd de voormalig Frans international in verband gebracht met een trainersfunctie bij Aston Villa.