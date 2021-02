Haaland richt zich na show in Sevilla met dankwoord tot Mbappé

Donderdag, 18 februari 2021 om 07:20 • Yanick Vos

Erling Haaland was woensdagavond in de Champions League tegen Sevilla met twee doelpunten en een assist goud waard voor Borussia Dortmund, dat mede dankzij zijn inbreng met 2-3 won in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De Noorse spits vertelde na afloop van de overwinning dat hij gemotiveerd werd door Kylian Mbappé, die een dag eerder met een hattrick van grote waarde was namens Paris Saint-Germain tegen Barcelona (1-4). Hij heeft de Franse topspits daarvoor bedankt.

“Na vanavond wil ik Mbappé bedanken omdat ik hem gisteren (dinsdag, red.) drie doelpunten zag maken. Het was een extra motivatie voor mij”, zei Haaland woensdagavond in gesprek met CBS Sports. "Ik dacht: dat wil ik ook. Het waren stuk voor stuk mooie doelpunten en het gaf mij een mooie motivatie om dat ook te doen. Ik ben blij met onze drie uitdoelpunten, die wel eens heel belangrijk zouden kunnen gaan zijn."

Door zijn treffers woensdagavond bracht hij zijn totaal aantal doelpunten voor Borussia Dortmund in de Champions League op tien. Niet eerder had een speler zo weinig wedstrijden nodig om tot tien doelpunten voor één werkgever in de Champions League te komen. Haaland deed daar namelijk slechts zeven duels over en daarmee brak hij het record van Roy Makaay: tien doelpunten in zijn eerste tien duels voor Bayern München tussen 2003 en 2004.

Haaland staat na woensdag op acht doelpunten dit Champions League-seizoen en is daarmee topscorer van het toernooi. "Ik weet niet of het door motivatie, passie of beleving komt, maar we waren scherper dan normaal vandaag”, aldus Haaland. "We zullen snel moeten herstellen want dit weekend wacht een belangrijke wedstrijd. Het zou mooi zijn als we deze positieve flow mee kunnen nemen naar het duel van zaterdag”, verwijst hij naar de ontmoeting met Schalke 04.