Juventus weet schade op totale off-day in Portugal te beperken

Woensdag, 17 februari 2021 om 22:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:22

Juventus heeft woensdagavond een nederlaag geleden in de achtste finale van de Champions League. De ploeg van trainer Andrea Pirlo speelde op bezoek bij FC Porto een zwakke wedstrijd en kwam op een dubbele achterstand mede door een gigantische blunder van Rodrigo Bentancur. De late aansluitingstreffer van Federico Chiesa zorgde toch voor wat perspectief: 2-1.

Pirlo koos voor de tweede keer op rij voor een centraal verdedigingsduo bestaande uit Matthijs de Ligt en Giorgio Chiellini. Voorin speelde Cristiano Ronaldo samen met Dejan Kulusevski, waardoor Paulo Dybala en Álvaro Morata op de bank begonnen. Juventus begon dramatisch aan de wedstrijd en kwam in de tweede minuut al op achterstand. Rodrigo Bentancur speelde de bal te laconiek terug naar doelman Wojciech Szczesny, waardoor Mehdi Taremi ertussen kon komen met een sliding: 1-0.

In de fase die volgde had Juventus weliswaar veelvuldig de bal, dichtbij het doel van Porto kwamen de Italianen allerminst. Typerend voor het zwakke spel van la Vecchia Signora was een pass in de voeten bij Porto-middenvelder Sergio Oliveira, die via het blok van De Ligt naast schoot. Juventus, dat Chiellini in de 35ste minuut zag uitvallen met een blessure, waagde één serieuze poging in de eerste helft: Adrien Rabiot zette vanbinnen de zestien een stijlvolle omhaal in, maar zag de bal gekeerd worden door doelman Agustin Marchesin.

Ook in de tweede helft verscheen Porto vlijmscherp aan de aftrap. Ditmaal scoorden de Portugezen na negentien seconden. Wilson Manafa brak door op de rechterflank en speelde laag naar Moussa Marega, die weggelopen was bij De Ligt en kon intikken: 2-0. Zes minuten later had de schade voor Juventus nog groter kunnen worden, maar ditmaal had Szczesny een redding in huis op de poging van dichtbij van Sergio Oliveira. Even later tikte de Poolse doelman ook een omhaal van Jesús Corona weg.

Juventus toonde in de eindfase, mede dankzij het inbrengen van Morata, wel meer drang naar voren. Federico Chiesa legde na een goede voorzet van Ronaldo aan, maar zag Pepe zich voor de bal gooien. De druk van Juventus leverde in de 83ste minuut het belangrijke uitdoelpunt op. Adrien Rabiot zette de bal daarbij vanaf links laag voor, waarna Chiesa de bal naar de verre hoek stuurde: 2-1. Ronaldo claimde diep in blessuretijd een penalty na een vermeende overtreding van Zaidu Sanusi, maar kreeg niets van scheidsrechter Carlos del Cerro Grande.