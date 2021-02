Ajax presenteert miljoenenwinst met ‘zeer sombere verwachtingen’

Woensdag, 17 februari 2021 om 14:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:42

Ajax heeft over het afgelopen halfjaar een operationeel verlies geleden van 1,3 miljoen euro, zo heeft de club bekendgemaakt in een persbericht. De Amsterdammers zien de toekomst zonder al te veel vertrouwen tegemoet en verwachten dat dit verlies verder oploopt als gevolg van de coronacrisis. De netto omzet bedraagt 78,7 miljoen euro: een daling van 31,7 miljoen. Daarentegen noteert Ajax door de uitgaande transfers van Ajax wél een miljoenenwinst. De cijfers hebben betrekking op de periode van tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020.

“De verwachtingen zijn zeer somber, de kans dat dit seizoen met publiek wordt gevoetbald achten wij nagenoeg nihil”, valt te lezen in het verslag. “Dit betekent dat het operationeel verlies verder zal oplopen, ook omdat de UEFA Champions League premies in de eerste helft van het boekjaar zijn ontvangen. Door de gerealiseerde transfers aan het begin van het seizoen is de verwachting dat het saldo vergoedingssommen positief zal eindigen."

Ajax haalde vele miljoenen binnen door de verkoop van Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Sergiño Dest, maar liep desondanks tegen een operationeel verlies aan. "Dit is echter onvoldoende om de negatieve gevolgen van de coronacrisis, welke tot uitdrukking komen in het operationele resultaat, te compenseren. Het resultaat na belastingen in het seizoen 2020/2021 zal naar verwachting fors negatief zijn.”

De transfers van het drietal leverde Ajax in totaal 85,2 miljoen euro op. De winst over het eerste halfjaar, na belasting, bedraagt 38,5 miljoen euro. De Amsterdammers zagen het eigen vermogen stijgen met 39,7 miljoen euro naar 268,5 miljoen. De netto omzet bedraagt 78,7 miljoen euro, wat een daling is van 31,7 miljoen ten opzichte van vorig jaar. "Dit komt door lagere voetbalopbrengsten en partnershipopbrengsten als gevolg van de coronacrisis", concludeert de club.