Code rood bij Feyenoord: loonoffer en verkoop spelers niet uitgesloten

Woensdag, 17 februari 2021 om 08:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:33

De coronacrisis weegt zwaar voor Feyenoord in financieel opzicht, zo weet Voetbal International woensdag te onthullen in een uitgebreide tussenbalans. Er wordt door het weekblad al gerept over een mogelijk nieuw loonoffer van spelers en trainers en directie, om zo de ergste financiële nood te lenigen. Daarnaast wordt niet uitgesloten dat er na de zomerstop een reorganisatie zal plaatsvinden in De Kuip.

Feyenoord heeft sinds de start van de coronacrisis, in maart vorig jaar, te maken met een omzetverlies van bijna een miljoen euro bij elke thuiswedstrijd. Met nog zes thuisduels voor de boeg, het bekerduel met Ajax niet meegerekend, zal het verlies nóg verder oplopen voor de Rotterdamse club. De Feyenoord-leiding heeft zich naar verluidt al neergelegd bij een terugbetalingsclausule van 85 procent. Het is nog niet bekend hoeveel supporters hun geld voor de seizoenkaart van deze jaargang terugvragen, maar intern houdt men bij Feyenoord rekening met een miljoenenstrop. Binnenkort start de club in ieder geval met een campagne waarin om steun wordt gevraagd van de aanhang in deze moeilijke tijden.

Voetbal International benadrukt tevens het probleem van een nieuw loonoffer binnen de organisatie en wellicht zelfs een reorganisatie. Tijdens de aanhoudende coronacrisis is echter niets te voorspellen en mocht met ingang van komend seizoen het publiek weer welkom zijn bij duels in De Kuip, dan wordt een koerswijziging noodzakelijk, zeker ook als er al zaken zijn gedaan op de transfermarkt. De huidige problemen doen denken aan de situatie in 2010, toen de Vrienden van Feyenoord met een kapitaalinjectie een schuld van bijna veertig miljoen euro wisten weg te werken.

Bijkomend probleem voor Feyenoord tijdens de crisis is de eventuele bouw van een nieuw stadion. Ongeacht of het nieuwe onderkomen er nu wel of niet komt, de club teert behoorlijk snel in op het eigen vermogen. Er zijn supporters die bereid zijn om af te zien van hun geld voor een seizoenkaart, maar niet als dat geld vervolgens wordt gebruikt voor Feyenoord City, het project rondom het nieuwe stadion. Feyenoord benadrukt dat hier geen sprake van is, maar dat kan de scepsis bij de fans niet helemaal wegnemen. Er is ondanks alles ook hoop op betere tijden, want er zijn momenteel verschillende spelers die kapitaal vertegenwoordigen op het veld.

Voetbal International schuift Marcos Senesi, Orkun Kökcü, Tyrell Malacia, Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida naar voren als spelers die met een behoorlijke transfersom kunnen worden verkocht in de nabije toekomst. Tevens is goed mogelijk dat er voortijdig afscheid wordt genomen van grootverdieners als Steven Berghuis en Nicolai Jörgensen. De nieuwe trainer Arne Slot hoeft in ieder geval niet te rekenen op een reeks aan aankopen deze zomer. De opvolger van Dick Advocaat in Rotterdam-Zuid zal het moeten doen met de spelers die er momenteel zijn, aangevuld met talenten uit de eigen opleiding.

Het bekerduel met sc Heerenveen van woensdag lijkt met het oog op Europees voetbal volgend jaar cruciaal te zijn voor Feyenoord. Het veroveren van een Europees ticket is in deze tijden namelijk een absolute must. Feyenoord werkt achter de schermen hard aan een noodplan, al worden daar nog geen mededelingen over gedaan. "Niet omdat we dat niet wíllen, maar doordat we deze weken eerst met het personeel gaan bespreken hoe we de financiele problemen door corona het hoofd willen gaan bieden. Daarna zullen we dat ook in alle openheid doen met de achterban", laat mediamanager Raymond Salomon weten aan Voetbal International.