Spaanse media vernietigen Barcelona: ‘Ga je Messi voor hem inruilen? Echt?’

Barcelona likt zijn wonden na een ontluisterende nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. Het team van Ronald Koeman ging dinsdagavond met 1-4 onderuit in het eigen Camp Nou en dat betekende zelfs dat Barcelona voor het eerst in de clubgeschiedenis (!), na 151 thuisduels in Europa, tweemaal op rij in het Camp Nou heeft verloren. In december was Juventus immers al met 0-3 te sterk. Daags na het debacle vellen de Spaanse kranten een vernietigend oordeel over Barcelona.

“Mbappé sloopt Barcelona”, zo staat er met grote letters op de voorpagina van Marca. De 22-jarige aanvaller was met een hattrick zonder meer de grote smaakmaker en krijgt dan ook volop aandacht. “Een orkaan genaamd Mbappé raasde over het Camp Nou. Een historische exhibitie. Een optreden dat voor altijd zal worden herinnerd. PSG miste Neymar en Ángel Di María geen moment. Kylian was onhoudbaar en ook Marco Verratti speelde subliem. Mbappé deed wat hij wil én hoe hij het wilde. Hij domineerde een zege die ervoor zorgt dat Barcelona weer weet in welke situatie het zich bevindt. Barcelona is op weg om voor het eerst sinds 2007/08 in de achtste finales te stranden.”

“Het contrast tussen Mbappé en Lionel Messi was groot. Afwezig, alleen scorend vanaf elf meter en verder afgezien van een gecreëerde kans voor Ousmane Dembélé helemaal niets. PSG, ga je deze Mbappé voor Messi inruilen? Echt? Ga je toelaten dat een voetballer vertrekt die het komende decennium de voetbalwereld gaat domineren? En vervangen door een voetballer die dat tot op heden, zonder enige twijfel, was? Mbappé kwam naar het Camp Nou om de troon op te eisen. En hoe.” Het contract van Mbappé loopt volgend jaar zomer reeds ten einde en al geruime tijd wordt hij met Real Madrid in verband gebracht. De verbintenis van Messi met Barcelona duurt nog iets meer dan vier maanden en het Parc des Princes zou volgens tal van media vanaf komend seizoen zijn volgende bestemming in Europa zijn.

Sport deelt slechts één voldoende uit onder de basiskrachten van Barcelona: een zes voor Marc-André ter Stegen. De Catalaanse sporkrant strooit met drieën, vieren en vijven. Voor Sergiño Dest was een drie het hoogst haalbare. “Hij had de moeilijke opdracht om Mbappé in toom te houden. Daar slaagde hij niet in. De Fransman was hem keer op keer de basis. Koeman haalde hem in de tweede helft naar de kant om de schade te beperken.” Bij Mundo Deportivo worden vraagtekens gezet bij de tactiek van Koeman, die in de tweede helft vasthield aan zijn 4-3-3-systeem. “Barcelona veranderde niet van systeem en bleef met drie aanvallers spelen. Zelfs op het moment dat het in de tweede helft nog 1-1 stond en de superioriteit van PSG al duidelijk zichtbaar was.”

“Wellicht was versterking op het middenveld beter geweest en was een derde aanvaller overbodig, zeker gezien de productiviteit. In de tussentijd bleef Barcelona maar meters geven aan Mbappé en daar houdt hij juist van. De entree van Óscar Mingueza, Riqui Puig, Miralem Pjanic, Trincao en Martin Braithwaite veranderde niet de essentie van een plan dat sowieso weinig raakvlakken heeft met de huidige toestand van dit Barcelona.” Op de voorpagina van AS staat ‘Orkaan Mbappé’. Ook de Madrileense sportkrant kwam tot dezelfde conclusie. “Mbappé heeft de troon van Messi overgenomen.” Bij de beoordelingen ontsnappen eigenlijk alleen Marc-André ter Stegen, ‘Hij kon weinig aan alle doelpunten doen’, en Pedri, ‘Hij is pas achttien jaar en wedstrijden als deze dragen bij aan zijn ontwikkeling als voetballer’, aan een kritische noot.

“Dest werd elk moment overlopen door Mbappé, die deed wat hij wilde met hem. Mbappé kreeg veel te veel ruimte en hij wist niet hoe hij hem moest afstoppen. Hij blijft zorgwekkende aspecten in verdedigend opzicht tonen”, somt AS op. Ook Sergio Busquets krijgt flinke kritiek. “Hij werd opgegeten door Marco Verratti. Zijn leeftijd wordt zichtbaar in situaties die doorslaggevend zijn en waar veel van spelers worden gevraagd. Hij werd overlopen en had geen creativiteit. Zijn spel bestond uit voorspelbare acties.”

AS had zelfs bijna medelijden met Messi. “Vanaf vandaag zullen de eigenaren van PSG er veel beter over nadenken als iemand aanraadt om Mbappé in te ruilen voor Messi. De wedstrijd van Messi verschilde niet veel ten opzichte van de voorgaande topduels in de Champions League. Geringe aanwezigheid, geringe doeltreffendheid en een veelzeggend gelaat. We hopen niet dat dit het slotstuk van Messi voor Barcelona in de Champions League is. Dat zou te triest voor woorden zijn. Hij benutte een strafschop en dat was het.”