BILD: Erik ten Hag verschijnt op vierkoppig lijstje van Gladbach

Dinsdag, 16 februari 2021 om 11:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:12

Erik ten Hag blijft in beeld bij Borussia Mönchengladbach, zo weet BILD dinsdag te melden. De trainer van Ajax staat naar verluidt op een vierkoppig lijstje, samengesteld door Max Eberl, de technisch directeur van die Fohlen. Ten Hag ontkende nog niet zolang geleden dat hij had gesproken met de huidige nummer zeven in de Bundesliga. Gladbach zoekt een opvolger van Marco Rose, die met ingang van komend seizoen de nieuwe trainer is van Borussia Dortmund.

Eberl is volgens bovengenoemde Duitse krant al enkele weken bezig met de opvolging van Rose, die vanwege een ontsnappingsclausule de stap naar Dortmund kan maken deze zomer. De technische leiding van Gladbach richt zijn pijlen echter niet alleen op Ten Hag. Ook Ook Jesse Marsch (Red Bull Salzburg), Florian Kohfeldt (Werder Bremen) en Gerardo Seoane (Young Boys) staan op de nominatie om na afloop van dit seizoen in te stappen bij de Duitse subtopper. BILD dicht met name de relatief onbekende Seoane goede kansen toe. De 42-jarige Zwitser nam in 2018 bij Young Boys het stokje over van Adi Hütter, thans de hoofdcoach van Eintracht Frankfurt.

Diezelfde Hütter werd maandag door Kicker ook in verband gebracht met de trainerspositie van Gladbach. Ook Mark van Bommel werd naar voren schoven als mogelijke kandidaat, zeker ook omdat de momenteel clubloze oefenmeester graag in de Bundesliga zou willen werken. De voormalig middenvelder van onder meer Bayern München werd vorig jaar nog in verband gebracht met Schalke 04. De hekkensluiter in de Bundesliga koos uiteindelijk voor Christian Gross als nieuwe coach in de strijd tegen degradatie.

De link tussen Ten Hag en Gladbach is overigens niet nieuw. De Ajax-trainer ontkende in januari dat hij 'een verkennend gesprek' had gehad met Eberl. Volgens hem was BILD 'niet goed geïnformeerd'. Sportjournalist Arno Vermeulen wist echter in Studio Voetbal te melden dat er contact is geweest tussen Ten Hag en de Duitse club. “Ze hebben een lijst met drie kandidaten waar hij op staat. Er is volgens de Duitse collega’s wel degelijk contact geweest met hem of zijn management”, zo klonk het enkele weken geleden.