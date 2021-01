Ten Hag had ondanks ontkenningen ‘wel degelijk’ contact met Gladbach

Maandag, 25 januari 2021 om 07:11

BILD wist vrijdag te melden dat Erik ten Hag een ‘verkennend gesprek’ zou hebben gevoerd met Max Eberl, sportief directeur van Borussia Mönchengladbach. De trainer van Ajax ontkende zondag na afloop van het duel met Fortuna Sittard (1-2 zege) met klem dat hier sprake van was. Arno Vermeulen stelt in het programma Studio Voetbal van de NOS dat er wel degelijk contact is geweest tussen Borussia Mönchengladbach en Ten Hag.

“Ze hebben een lijst met drie kandidaten waar hij op staat. Er is volgens de Duitse collega’s wel degelijk contact geweest met hem of zijn management”, zo begint Vermeulen. Ten Hag ontkende voorafgaand aan het duel met Fortuna bij ESPN al dat er contact was geweest met Borussia Mönchengladbach en stelde dat BILD in dit geval ‘dus niet’ goed geïnformeerd was. Na het duel herhaalde hij dit nog eens.

“Nee, dat zijn geruchten. En op geruchten gaan wij bij Ajax nooit in. We spelen om de drie dagen een wedstrijd en dan ga ik me niet bezighoudend met andere zaken. Ik ben totaal gefocust op Ajax”, gaf Ten Hag te kennen. Bij de NOS zei Ten Hag aanvankelijk hetzelfde, maar na enig aandringen antwoordde hij dat spelers en de trainer van Ajax door de goede prestaties de ‘afgelopen periode’ weleens gebeld worden. “Maar dat is geen reden om dat te gaan melden. We richten ons op Ajax, op het spel. We hebben genoeg te doen.”

Hoogtepunten | Ajax wint voor 100e keer onder Erik ten Hag

“Bij ons deed hij dat niet zo, daar hield hij het wel een beetje in het midden. Dat was absoluut geen duidelijke ontkenning. Bij ESPN zei hij wel gewoon ‘nee’. Maar bij ons vond ik hem daarin wat behoudender”, stelt NOS-journalist Vermeulen. Ten Hag heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2022 en Rafael van der Vaart denkt niet dat de oefenmeester goed aan doet om naar Borussia Mönchengladbach te vertrekken.

“Gladbach doet het goed, hè? Ik denk niet dat het de juiste club is”, stelt Van der Vaart. Borussia Mönchengladbach is momenteel de nummer vijf van de Bundesliga en slaagde erin om te overwinteren in de Champions League. De huidige trainer Marco Rose zou nadrukkelijk in beeld zijn bij Borussia Dortmund. “Ik vind het link als je naar zo’n club gaat als je het bij Ajax goed gedaan hebt. Gladbach is geen club in nood, ofzo. Dortmund was beter geweest, die spelen gewoon slecht. Gladbach leeft boven zijn stand, je kan ook zomaar tiende worden. Dat is met zo’n ploeg helemaal niet gek.”

“Dat klopt wel. Dortmund is een ploeg die problemen heeft. Gladbach speelt juist erg goed. Ik zou dat niet doen”, zo haakt Theo Janssen in. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt zich af of Ajax Ten Hag moet laten gaan. “Ik denk dat Overmars er alles aan zal doen om Ten Hag te houden”, antwoordt Pierre van Hooijdonk. “Hij heeft hem zelf aangesteld, zich voor hem hard gemaakt. Behalve als Overmars zelf vertrekt? Ja, dan geldt het niet meer. Zolang dat niet het geval is, denk ik dat Marc er alles aan zal doen.”