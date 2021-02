Barcelona evenaart Koemans grootste zege in Messi-show

Zaterdag, 13 februari 2021 om 22:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:53

Barcelona is klaar voor de eerste ontmoeting met Paris Saint-Germain, komende dinsdag in de Champions League. Het team van trainer Ronald Koeman maakte zaterdagavond korte metten met Deportivo Alavés, dat met een 5-1 nederlaag uit het Camp Nou vertrok. Dat betekende een evenaring van de grootste zege van de Catalanen onder Koeman: een 5-1 overwinning op Ferencváros in oktober vorig jaar. Lionel Messi en Trincao namen beiden twee doelpunten voor hun rekening. Door de zege op het team van Abelardo komt Barcelona op 46 punten, evenveel als Real Madrid. Koploper Atlético Madrid heeft acht punten meer en een duel minder.

Barcelona startte met veel intensiteit en had in de openingsfase al enkele mogelijkheden via Antoine Griezmann en Trincao. Alavés verdedigde echter goed en probeerde tegelijkertijd middels countervoetbal voor gevaar te zorgen. Verder dan een mislukt schot van Lucas Pérez kwamen de Basken echter niet. Na nog geen half uur spelen verscheen de 1-0 op het scorebord. Na een goede actie van Óscar Mingueza op rechts volgde een voorzet richting de linkerkant van het strafschopgebied, waar LaLiga-debutant Ilaix Moriba de bal panklaar legde voor Trincao ter hoogte van de strafschopstip. Het lage schot van de Portugees was te machtig voor doelman Sergio Pacheco: 1-0.

Nu telt 'ie wel: Lionel Messi van afstand! ???? Zijn 14de van het seizoen, de 5de wedstrijd op rij dat hij scoort! ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAlavés pic.twitter.com/FtGB83zFD5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2021

Het team van Koeman leek zeven minuten later op 2-0 te komen. Na een heerlijke pass van Sergio Busquets stuitte Griezmann op Pacheco, maar de rebound was een prooi voor Messi. De VAR constateerde echter buitenspel en dus werd het doelpunt afgekeurd. In de extra tijd pikte de clubtopscorer aller tijden op veel fraaiere wijze zijn doelpunt mee. Messi ontdeed zich op rechts van zijn tegenstander, ging naar binnen en schoot het leer met links laag en hard via de linkerpaal tegen de touwen: 2-0. Het was voor de Argentijn alweer de vijfde competitiewedstrijd op rij waarin hij trefzeker was én goal nummer veertien van het seizoen.

Met een dubbele voorsprong in de rust én een balbezitpercentage van liefst 77 procent in de eerste 45 minuten leek er voor Barcelona weinig meer mis te kunnen gaan. Koeman haalde Sergio Busquets naar de kant en bracht Samuel Umtiti binnen de lijnen, om Frenkie de Jong weer op het middenveld neer te zetten. Een fout van Moriba leidde na 57 minuten de aansluitingstreffer van Alavés in. Een breedtepass van de tiener op Clément Lenglet was onnauwkeurig, waarna Luis Rioja op het doelgebied van Barcelona kon afstormen en Marc-André ter Stegen kon verschalken: 2-1. De boosheid bij Koeman was duidelijk zichtbaar. De debutant werd enkele minuten later vervangen door Pedri.

Barcelona zocht nadrukkelijk naar een derde doelpunt, terwijl de vermoeidheid bij de spelers van Alavés toesloeg. Het was aan Pacheco te danken dat Messi (vrije trap) en Trincao (schot) niet al snel voor de 3-1 zorgden. In het laatste kwartier, met inmiddels Miralem Pjanic en Sergiño Dest als vervangers van De Jong en Mingueza, liep het team van Koeman verder uit. In de 74e minuut stuitte Messi na een sublieme pass van Pedri op Pacheco, maar Trincao zette in de rebound alsnog de 3-1 op het scorebord.

MESSI! ?? Opnieuw een doelpunt van wereldklasse van het Argentijnse fenomeen ?? De ster van Barça scoort zijn tweede direct vanaf de aftrap van Alaves na de 3-1 van Trincão ??#ZiggoSport #LaLiga #BarcaAlaves pic.twitter.com/vZ0Xonvl7s — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2021

Een minuut later had ook Messi zijn doblete te pakken: een verwoestend schot in de linkerhoek achter de aan de grond genagelde Pacheco. Tien minuten voor het einde maakte Junior Firpo zijn tweede doelpunt als Azulgrana. Messi gaf een heerlijke pass op Griezmann, die het leer vervolgens vanaf rechts richting de doelmond gaf. Daar werkte de linksback de bal van dichtbij binnen: 5-1.