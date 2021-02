Galtier hinkt niet op twee gedachten: ‘Ajax is donderdag, dat is nog ver weg’

Vrijdag, 12 februari 2021 om 15:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:00

Lille OSC hervat het avontuur in de Europa League volgende week donderdag met de thuiswedstrijd tegen Ajax in de tweede ronde. Trainer Christophe Galtier weigert echter om nu al na te denken over het bezoek van de ploeg van Erik ten Hag aan Frankrijk. De Franse oefenmeester van de koploper in Ligue 1 eist volledige aandacht voor het treffen met Stade Brest van zondagmiddag.

"Er is een simpele verklaring voor het feit dat mijn spelers nog niet nadenken over de wedstrijden in de Europa League: we staan namelijk eerste in de competitie", wordt Galtier vrijdagmiddag geciteerd in de Franse media. "We hebben niet te maken met het managen van speeltijd en hoeven daarnaast geen prioriteit te geven aan een bepaalde competitie. Als we nu ergens in de middenmoot zouden vertoeven, dan zou de situatie wellicht anders zijn voor de spelers. Maar ze hebben in de afgelopen weken juist keihard gevochten voor de koppositie. Ajax is pas donderdag, dat is nog ver weg. Voor zover ik kan beoordelen zijn de spelers nu alleen maar bezig met de competitie", aldus de strijdbare Galtier.

Lille bezet de eerste plaats in Ligue 1 met 54 punten. De concurrentie is met achtervolgers Olympique Lyon (52 punten), Paris Saint-Germain (51 punten) en AS Monaco (48 punten) echter behoorlijk fors te noemen. Desondanks wenst Galtier geen concessies te doen. "Of we de Europa League loslaten? Nee, dat zal ik hier niet zeggen", aldus de Lille-coach, die weet dat de route naar de finale van het Europese toernooi zwaar zal zijn. "Naast Ajax zijn er de clubs die zijn afgevallen in de Champions League. En door de opeenstapeling van de wedstrijden ligt het gevaar van vermoeidheid en blessures op de loer. Door de winst op Dijon in de Coupe de France komt er ook nog een duel bij voor ons. En mochten we Ajax uitschakelen, dan wacht ons een programma van vijftien duels met elke drie dagen een wedstrijd. Dat is wel heel fors."

Galtier stipt nóg een eventueel probleem aan voor de komende maanden. "De interlandperiode komt er weer aan, met spelers die wellicht bij terugkomst in quarantaine moeten, omdat ze buiten Europa zijn geweest. In dat licht moeten we wellicht gaan nadenken over welke wedstrijden belangrijk zijn en welke niet. Maar we moeten elke wedstrijd gewoon spelen, we hebben simpelweg geen keuze. Het is voor ons belangrijk om alles per wedstrijd te bekijken", zo besluit Galtier. Lille speelt op 25 februari in de Johan Cruijff ArenA het returnduel met Ajax in de Europa League.