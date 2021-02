‘Ik kan je zeggen dat Kylian Mbappé niet alleen op televisie snel is, haha’

Zaterdag, 6 februari 2021 om 00:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 16:50

Sven Botman lijkt dit seizoen een goede kans te maken om te worden uitgeroepen tot beste nieuwkomer in de Ligue 1. Als basisspeler van Lille strijdt hij mee om de landstitel en onlangs bewees hij dat hij zich ook in topduels tegen Olympique Lyon en Paris Saint-Germain moeiteloos staande kan houden. Zelf blijft hij opvallend nuchter onder alle aandacht, maar in gesprek met Voetbalzone geeft hij aan toch af en toe momentjes te hebben waarop hij zichzelf even in de arm moet knijpen na weer een nieuw hoogtepunt in zijn carrière.

Door Thijs Verhaar

Waar Botman in zijn interviews over het algemeen rustige en weloverwogen antwoorden geeft, komt hij opeens los als het over zijn recente ontmoeting met Kylian Mbappé gaat. De Franse superster kwam in de laatste wedstrijd voor de winterstop op bezoek met PSG en vocht op het veld enkele zeer interessante duels uit met de Nederlandse verdediger. Daarin wist Botman hem vakkundig van scoren te houden, zoals hij er een maand eerder ook al in was geslaagd om Memphis Depay van Lyon uit de wedstrijd te spelen. “Zulke spelers kom je in Nederland gewoon niet tegen, dus daar geniet ik van. Ik wil zo veel mogelijk verschillende soorten spitsen tegen komen, zodat ik zelf ook steeds completer word”, legt hij uit.

De centrale verdediger analyseert dat Depay vooral graag ballen opeist en vanuit daar een actie maakt, terwijl hij tegen Mbappé vooral beducht was voor diens verbluffende sprints. “Ik kan je zeggen dat hij niet alleen op televisie snel is, haha. Daar sta je op het veld wel even van te kijken, want het is echt niet normaal. Ik denk dat er op dit moment helemaal niemand zo snel is als hij”, stelt Botman, die zich daartegen wist te wapenen met een optimale positionering. “Gelukkig maar, want het is met hem gewoon een heel goede kans op een goal als hij op volle snelheid langs je heen kan denderen. Ik ben zelf ook niet langzaam, maar zoveel snelheid heb ik nog nooit meegemaakt.”

Dat het hem dan toch lukte om Mbappé te beteugelen, zorgt logischerwijs voor voldoening bij Botman. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik door ons drukke schema eigenlijk nauwelijks tijd heb om te beseffen hoe goed het gaat en wat ik allemaal meemaak, maar soms heb je van die trotsmomentjes.” AC Milan-uit in de Europa League zorgde bij Botman bijvoorbeeld even voor een euforisch gevoel. “We wonnen met 0-3 en dan voel je wel even dat je iets bijzonders hebt gedaan, zoals ik dat ook had na die 0-0 tegen PSG. Dat doet wat met je als verdediger. Het is heus niet dat ik na elke wedstrijd denk oh jee, wat gaat het goed, maar soms overvalt het me. Ik kan dan echt genieten van het feit dat we weer een goede serie hebben neergezet met de ploeg.”

Lille mag zich na 23 speelrondes namelijk de trotse koploper noemen in de Ligue 1. Les Dogues hebben een voorsprong van twee punten op Olympique Lyon en vergaarden drie punten meer dan PSG, dat de afgelopen jaren halverwege de competitie al een straatlengte voorsprong had op de concurrentie. “Ik denk niet dat iemand van tevoren hadden bedacht dat wij hen bij konden houden. Voorlopig gaat het echter nog steeds goed. Tegelijkertijd moeten we ons ook beseffen dat PSG vrijwel elke wedstrijd oppermachtig is, dus we zullen het op eigen kracht af moeten dwingen als we mee willen blijven doen. Dat is niet gemakkelijk, maar we weten ook dat kwalificatie voor de Champions League – onze eerste doelstelling - met iedere wedstrijd dichterbij komt.”

Daarvoor moet de ploeg bij de beste drie eindigen en dat is het primaire doel voor dit seizoen. Afgelopen jaargang kwam men net tekort, waardoor een avontuur in de Europa League het maximaal haalbare bleek. Daarin overleefden Botman & Co tamelijk moeiteloos de groepsfase en bij de loting kwam Botman’s oude club Ajax uit de koker gerold. “Toen werd er natuurlijk wel even naar mij gekeken, haha. Hoe vaak gebeurt het nou dat je tegen je oude club mag spelen in een Europese wedstrijd? Het had voor mij niet mooier gekund, maar ook de rest van het team kent Ajax goed na de Champions League-wedstrijden van vorig seizoen. Ik denk dat er bij de jongens wel wat revanchegevoelens spelen.”

Zelf heeft hij nog goed contact met veel Ajacieden, dus rekent hij op een bijzonder weerzien. “Ik zou iedereen de hand schudden en een praatje maken. Ik kijk er ook echt naar uit, al zijn er eerst nog wel wat competitiewedstrijden te spelen. Ik ben dus nog niet met de wedstrijd bezig, maar het wordt ongetwijfeld een feest om al die gasten straks weer te zien”, aldus Botman, die niet denkt dat Lille een voordeel heeft nu Ajax de steun van een volle Johan Cruijff ArenA moet missen. “Nee, dat geldt andersom ook voor ons. Wij gaan ook harder lopen als de tegenstander wordt opgejut en thuis hadden we ook graag onze fans willen verwelkomen. Ik denk dat iedereen gewoon volle stadions wil zien, maar voorlopig is het niet anders.”

Plotseling volgt een diepe zucht. Botman geniet met volle teugen van zijn succes met de club, maar eenmaal thuis gekomen heeft hij het moeilijk met de eenzaamheid. “Ik heb gewoon behoefte aan gezelschap, wil mijn vrienden en familie kunnen zien. Helaas is dat door de aangescherpte regels met reizen een stuk lastiger geworden. Iedereen moet steeds eerst getest worden en de avondklok van 6 tot 6 maakt het ook niet makkelijker. Nee, ik hoop dat het allemaal snel achter de rug is”, verzucht hij. “Wat ik heel de dag doe naast het voetbal? Nou, ik kom om een uur of twee, drie thuis, doe even boodschappen en daarna niet veel meer, kan ik je vertellen. FIFA ben ik ondertussen ook wel een beetje klaar mee, dus heb ik mijn Franse les maar weer serieus opgepakt.”

Het helpt voor Botman ook niet mee dat hij door het propvolle wedstrijdschema bijna geen vrije dagen heeft. In de herfst pakte hij dan nog wel eens de auto om een dagje op en neer te rijden naar het thuisfront in Nederland, maar dat is er nu niet bij. Contact loopt dus voornamelijk via de telefoon en daarnaast heeft de 21-jarige Nederlander in zijn eerste seizoen over de grens vooral steun aan zijn ploegmakkers. “Ik ga veel om met Domagoj Bradovic, Jonathan David en Timothy Weah. We hebben sowieso een jong team, waarin ik eigenlijk met iedereen wel goed overweg kan. We zijn allemaal lekker bezig en ik ook”, pept hij zichzelf op. “Het lijkt een heel mooi seizoen te gaan worden, dus ik hoop dat we dat waar kunnen maken.”

Met een hoofdrol in de Franse titelrace of sterke optredens tegen Ajax in de Europa League zou Botman zichzelf ook nog extra op de kaart kunnen zetten voor het Nederlands elftal. Daarvoor werd hij in november voor het eerst opgeroepen, tot zijn eigen verbazing. “Ik zei volgens mij in die week nog in een interview met jou dat ik er destijds helemaal niet mee bezig was. Ik weet dat er genoeg andere goede verdedigers zijn, dus dat belletje kwam als een mooie verrassing. Heel bijzonder dat ik er een week bij mocht zijn”, stelt de verdediger die profiteerde van de afwezigheid van Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt. “Weer een trotsmomentje”, knikt Botman glimlachend. “Ik heb ook gewoon een heel leuke week gehad. “

De eerste twee dagen stonden voor hem in het teken van aftasten, maar aan het einde van de interlandperiode voelde het redelijk vertrouwd voor Botman. Hij kende natuurlijk al wat spelers van Ajax en zegt daarnaast hartelijk te zijn ontvangen door de overige selectieleden. “Ook de andere jongens kwamen allemaal naar me toe hoor, Depay en zo. Iedereen feliciteerde me en zei me gewoon mijn ding te doen. Zo maak je een praatje met iedereen en dan gaat het ook heel snel”, aldus de verdediger, die tegen zowel Bosnië als Polen negentig minuten lang op de bank bleef. “Het is jammer dat ik niet even in mocht vallen, maar hopelijk komt dat vanzelf nog.”

Kan hij de komende tijd iets extra’s doen of heeft hij bondscoach Frank de Boer misschien tijdens de trainingsweek al voldoende overtuigd om hem bij de volgende interlandperiode in maart weer op te roepen? “Dat weet ik niet. Dat zal je aan hem moeten vragen, haha. Het zou heel mooi zijn om het EK mee te maken, maar ik weet natuurlijk ook dat er zeer veel concurrentie is. In ieder geval durf ik er na mijn eerste kennismaking wel meer op te hopen dan eerst. We zien het wel. Er is nog veel te winnen de komende tijd en als ik er onverhoopt niet bij kan zijn, is het EK Onder-21 ook een prachtige kans. Het wordt sowieso een mooie zomer”, besluit Botman, die er laatst tegen PSG al eens over sprak met Mitchel Bakker. “Dit hadden we toch allemaal niet zien aankomen toen we drie jaar geleden op De Toekomst liepen met Jong Ajax.”