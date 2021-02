Verwachtingen rond Xavi Simons getemperd: ‘Zal geen Xavi of Iniesta worden’

Mauricio Pochettino is zeer te spreken over de deze week gedebuteerde Xavi Simons. De zeventienjarige Nederlandse middenvelder kwam woensdagavond binnen de lijnen bij Paris Saint-Germain in de gewonnen bekerwedstrijd tegen SM Caen (0-1) en debuteerde daarmee voor de Franse grootmacht. Het was voor Simons de zesde keer dit seizoen dat hij werd opgenomen in de wedstrijdselectie van PSG. Pochettino ziet een mooie toekomst voor zich voor zijn pupil.

Simons kwam een kwartier voor het einde binnen de lijnen voor Julian Draxler. De middenvelder lijkt er goed op te staan bij Pochettino, die in december de ontslagen Thomas Tuchel verving en Simons gelijk liet meetrainen met de A-selectie. Simons debuteerde met zeventien jaar, negen maanden en 22 dagen voor PSG en daarmee staat hij op de twintigste plaats van de lijst met debutanten van de grootmacht. “Simons traint erg goed. Hij heeft karakter, wordt niet snel nerveus en hij leest het spel goed”, vertelt Pochettino tegenover Onda Cero. “Dat hij debuteerde is het gevolg van meerdere omstandigheden. Zo moesten veel spelers rust krijgen.”

De pas zeventienjarige middenvelder liet zich woensdagavond in gesprek met PSG TV al uit over zijn eerste minuten in het shirt van PSG. “Dit was een héél bijzonder moment voor mij", liet een opgetogen Simons zich ontvallen. “Ik hoop dat er nog veel meer van dit soort momenten zullen volgen. Het is altijd speciaal om je eerste wedstrijd te spelen en ik ben erg gelukkig en emotioneel.” Simons kwam bij een 0-1 voorsprong in het veld en zag hoe zijn ploeg met diezelfde cijfers van het veld stapte en zich daarmee plaatste voor de volgende ronde van het Franse bekertoernooi.

Simons is afkomstig uit de jeugdopleiding van Barcelona, de ploeg die komende dinsdag de tegenstander van PSG is in de achtste finale van de Champions League. Pochettino tempert alvast de hoge verwachtingen rond zijn pupil. “Hij zal geen Xavi of Andrés Iniesta zijn, maar hij heeft kwaliteiten en kan een mooie carrière krijgen op het hoogste niveau. Zijn agressiviteit is belangrijk voor zijn ontwikkeling bij een club als PSG. Hij is nog erg jong, maar hij heeft veel potentie.”