Xavi Simons ‘gelukkig en emotioneel’ na langverwachte vuurdoop bij PSG

Donderdag, 11 februari 2021 om 09:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:36

Xavi Simons maakte woensdagavond in het bekerduel met SM Caen (0-1) zijn langverwachte debuut in de hoofdmacht van Paris Saint-Germain. De pas zeventienjarige middenvelder nam twaalf minuten voor tijd de plaats in van de moegestreden Julian Draxler. Na afloop is er vooral trots bij Simons en de jongeling hoopt dat trainer Mauricio Pochettino hem voortaan veel vaker zal gebruiken bij PSG.

"Dit was een héél bijzonder moment voor mij", zei de opgetogen Simons woensdagavond voor de camera van PSG TV. "Ik hoop dat er nog veel meer van dit soort momenten zullen volgen. Het is altijd speciaal om je eerste wedstrijd te spelen en ik ben nu erg gelukkig en emotioneel. Het elftal heeft goed gespeeld en we zijn blij dat we de volgende ronde van het bekertoernooi hebben gehaald." Op het moment van het debuut van Simons had PSG dankzij Moise Kean al de leiding genomen. Na de entree van de Nederlandse middenvelder veranderde de stand niet meer.

Voor Simons was het woensdagavond de zesde keer dit seizoen dat hij werd opgenomen in de wedstrijdselectie van PSG. Tegen RC Lens, Olympique Nîmes, Saint-Étienne, Stade Brest en opnieuw Nîmes werd de middenvelder echter geen speeltijd gegund. In de bekerontmoeting met Caen was het eindelijk zover voor Simons, die er goed op lijkt te staan bij Pochettino. De opvolger van de in december ontslagen Thomas Tuchel laat hem geregeld meetrainen met de hoofdmacht van de koploper in Ligue 1.

Simons debuteerde met zeventien jaar, negen maanden en 22 dagen voor PSG en daarmee staat hij op de twintigste plaats van de lijst met debutanten van de grootmacht. De eerste plaats wordt ingenomen door Kingsley Coman, die in februari 2013 met die zestien jaar, acht maanden en vier dagen de jongeste debutant ooit was bij PSG. De formatie van Pochettino bereidt zich nu voor op de ontmoeting met OGC Nice van zaterdag, al is nog niet bekend of Simons ook dan wordt opgenomen in de wedstrijdselectie. Drie dagen later volgt de Champions League-kraker tegen Barcelona, de oude club van de middenvelder.