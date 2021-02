Ronald Koeman: ‘Het is niet eerlijk dat jullie nu naar hem wijzen’

Donderdag, 11 februari 2021 om 00:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:39

Ronald Koeman vindt de nederlaag van Barcelona in en tegen Sevilla in de eerste halve finale van de Copa del Rey ‘een zware straf’. De Catalanen gingen woensdag door doelpunten van Jules Koundé en voormalig Azulgrana Ivan Rakitic met 2-0 ten onder in het Ramón Sánchez Pizjuan en dus moet in de return op 3 maart een redelijke krachttoer worden geleverd om de finale te bereiken. “Of een remontada een optie is? Barcelona is in eigen huis tot alles in staat”, benadrukte de Nederlander.

“Het is een zware straf”, analyseerde Koeman. “We hadden een beter resultaat kunnen neerzetten. We kregen kansen, we speelden goed, we gingen de duels aan en we hebben er een slecht resultaat voor teruggekregen. Het resultaat weerspiegelde niet onze inspanningen op het veld. Barcelona strijdt altijd. We hebben goed gespeeld tegen een fysiek sterke tegenstander. We hadden een strafschop moeten krijgen die we niet hebben gekregen. Als de VAR aanwezig is, moet het worden bekeken.”

Rennen, rennen, rennen ?? Jules Koundé steekt het hele veld over een schiet Sevilla op voorsprong ??#ZiggoSport #CopadelRey #SEVBAR pic.twitter.com/TtYIfJLkWu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 10, 2021

Koeman doelde op een duel tussen Suso en Jordi Alba, rond de 73e minuut. Suso trok buiten het strafschopgebied aan de linksback, die zelf ook zijn arm gebruikte en uiteindelijk ietwat gretig in het zestienmetergebied naar de grond ging. Arbiter Antonio Mateu Lahoz gaf Barcelona alleen een vrije trap. “Hij floot goed, maar de twijfels over dat ene moment blijven”, vervolgde Koeman. “Iedereen zegt tegen mij dat het een strafschop was. Ik weet niet waarom de VAR niet in actie is gekomen. Sevilla heeft veel slimme overtredingen gemaakt. Ze hebben ook goed verdedigd en beschikken over een grote selectie. Maar wij waren beter in de tweede helft. Er is nog hoop voor de return.”

Samuel Umtiti maakte geen sterke indruk bij beide tegentreffers. Koundé maakte een rush over tientallen meters, werkte de bal door de benen van zijn landgenoot en verschalkte Marc-André ter Stegen. Bij de 2-0 probeerde Umtiti de buitenspelval in te zetten, maar dat mislukte jammerlijk en hij gleed ook nog eens onhandig uit. “Bij het eerste tegendoelpunt hebben we vanaf de middenlijn veel te veel ruimte opengelaten. Voorafgaand aan de 2-0 mislukte de buitenspelval en dat was geen goede beslissing. Umtiti heeft fouten gemaakt. Iedereen. Het is niet eerlijk dat jullie nu naar hem wijzen. Als team hebben we goed gespeeld. We winnen met z’n allen en we verliezen met z’n allen.”

Koeman wachtte verrassenderwijs tot de 84e minuut met zijn eerste wissel. Hij bracht Riqui Puig in het veld voor Pedri en vlak voor tijd maakte Trincao zijn opwachting als vervanger van Umtiti. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal had daar een logische verklaring voor. “Het elftal speelde goed en ik vond dat er niets extra’s gedaan moest worden.” De Nederlander denkt niet dat de nederlaag een negatief effect zal sorteren op het vertrouwen van de spelers. “Ik had van tevoren getekend voor de reeks resultaten die we buitenshuis hebben neergezet”, doelde Koeman op de negen zeges op rij in LaLiga, in de Spaanse Supercup en de Copa del Rey, al dan niet inclusief verlengingen of strafschoppen. “Maar ik had liever een nederlaag in LaLiga geleden.”

Het zijn niet de makkelijkste weken voor Barcelona, dat bijna elke drie à vier dagen moet spelen. “Er zijn nu heel veel wedstrijden, maar desondanks gingen mijn spelers ook vandaag tot het uiterste.” Barcelona speelt in de resterende achttien dagen van de maand nog vijf duels, waarvan vier in eigen huis: Deportivo Alavés (13 februari), Paris Saint-Germain (16 februari), Cádiz (21 februari) en Elche (24 februari). Op 27 februari wacht opnieuw een uitduel met Sevilla, maar dan in LaLiga. Vier dagen later staan beide teams tegenover elkaar in het Camp Nou, met een toegangsbewijs voor de bekerfinale als inzet.