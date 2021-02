‘Misschien een cynische strategie van Raiola, maar er valt wat voor te zeggen’

Maandag, 8 februari 2021 om 18:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:12

Sjoerd Mossou vermoedt dat de keuze van Brian Brobbey om te vertrekken bij Ajax 'economisch' is. De journalist sluit niet uit dat de achttienjarige spits, die zijn aflopende verbintenis niet gaat verlengen, over zes jaar bij PEC Zwolle zou kunnen eindigen, en daarom nu al voor het grote geld in de buitenlandse top kiest. Brobbey, die begeleid wordt door Mino Raiola, wordt met name gelinkt aan RB Leipzig.

"Het is waarschijnlijk een economische keuze, van de speler, of van zijn begeleiding", zegt Mossou in Voetbalpraat op ESPN. "Bij Raiola zie je dat wel vaker: de topcategorie brengt hij natuurlijk geweldig onder, maar je hebt ook een categorie spelers waarbij je denkt: ik weet het niet, fifty fifty, het kan over zes jaar ook PEC Zwolle zijn. Kijk: je kunt 'gewoon' naar PEC Zwolle gaan, of je kunt via Raiola naar PEC Zwolle gaan. Dat is ook een strategie. Dat is misschien een cynische strategie voor de buitenstaander, maar er valt misschien ook wat voor te zeggen."

Youri Mulder beweerde zondag in Rondo dat Ajax een jaarsalaris van een miljoen euro bood aan Brobbey, maar volgens Valentijn Driessen hebben de Amsterdammers niet het onderste uit de kan gehaald. "Als Ajax echt vertrouwen had in Brobbey, dan zouden zij natuurlijk veel verder zijn gegaan", stelt Driessen. "Met Ryan Gravenberch zijn ze wél zoveel verder gegaan dan normaal, omdat zij zoveel potentie zagen, terwijl hij ook gewoon in de Keuken Kampioen Divisie speelde. Brobbey nu ook, maar die heeft iedereen gezien. Dat vertrouwen is er gewoon niet, daarom is Sébastien Haller natuurlijk ook gekomen. Brobbey gaat Haller er natuurlijk niet uit spelen."

Kenneth Perez voegt toe het vertrek van Brobbey vooral uit sportief oogpunt niet te begrijpen. "Wat Marco van Basten zei (bij Rondo, red.), daar kan ik me helemaal in vinden: als je Haller niet kan verslaan, hoe wil je dat dan gaan doen bij RB Leipzig, of...? Bij Leipzig hebben ze ook een volgroeide spits, daar kom je dan toch ook niet aan? Natuurlijk is het zo: als Haller komt, dan ziet een jongen van achttien minder perspectief. Maar je denkt toch niet dat er meer perspectief is bij Leipzig, wat ik nu lees?"

Julian Rijkhoff

Perez vindt het verder onterecht dat het Ajax wordt aangerekend dat Julian Rijkhoff naar Borussia Dortmund is vertrokken. "Dat vind ik niet de schuld van Ajax", reageert Perez in het licht van de vele verwijten die de Amsterdammers gemaakt worden, vooral vanwege de blunder met het niet inschrijven van Sébastien Haller voor de Europa League. "Ik vind, zeker bij zo'n jonge jongen, is het graag of niet."

"Dan moet je niet gaan gooien met bedragen en dingen doen die je eigenlijk niet wil", zegt Perez. "Want het moet ook nog blijken hoe ver zo'n speler gaat reiken. Daar moet je gewoon zeggen: 'We kunnen jou dit aanbieden, dit zijn onze faciliteiten, je weet dat je heel snel de kans kan krijgen hier. Als je een andere keuze wil maken, zelf of dankzij je zaakwaarnemer, dan moet je dat doen.' Dan vind ik dat je sterk staat als club, gewoon zeggen: 'Dit is het', en geen gekke dingen gaan doen. En bij Brobbey eigenlijk precies hetzelfde."