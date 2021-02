Van Basten hekelt keuze Rijkhoff voor Dortmund: ‘Het is slecht management’

Zondag, 7 februari 2021 om 20:48 • Yanick Vos • Laatste update: 20:50

Marco van Basten heeft geen goed woord over voor de keuze van Julian Rijkhoff om de jeugdopleiding van Ajax te verlaten voor die van Borussia Dortmund. Het zestienjarige talent werd eerder deze week gepresenteerd bij de Duitse topclub. Volgens Van Basten had de spits er veel beter voor kunnen kiezen om bij Ajax te blijven en in Nederland aan zijn doorbraak te werken.

“Deze jongen is zestien geworden en heeft op zijn verjaardag getekend bij Borussia Dortmund”, aldus presentator Jack van Gelder zondagavond bij Rondo. “Daarvoor mocht het niet vanwege zijn leeftijd, en gaat naar verluidt een half miljoen euro per jaar verdienen. Is dat de totale gekte van de markt?" Ruud Gullit vindt het ‘helemaal niet zo gek’ dat het talent wordt weggekaapt bij Ajax. “Wat Ajax altijd zelf deed, gaan andere clubs nu ook bij Ajax doen”, doelt hij op het weghalen van jeugdspelers bij andere clubs.

“Ik vind het slecht management”, haakt Van Basten in. De voormalig topspits van onder meer Ajax en AC Milan vindt de Eredivisie het beste podium voor talenten om zich te ontwikkelen. “Er is geen betere competitie voor jonge jongens in de categorie van zeventien, achttien of negentien jaar dan de Eredivisie”, stelt hij. Volgens Van Basten doen talenten er goed aan om eerst twee of drie jaar te rijpen op het hoogste niveau van Nederland. “Daarna kan je doorzetten naar de grote landen of het grootste land dat er is. Dat is denk ik de beste opbouw, tenzij je Cristiano Ronaldo bent. Maar dat zijn ze over het algemeen niet.”

“Al deze jongens, als je naar het verleden kijkt, die naar het buitenland zijn gegaan, lopen allemaal het spoor bijster. Dus het is gewoon onverstandig. Alleen: ze kiezen voor het geld. Ze kiezen voor het verhaal”, aldus Van Basten bij het voetbalpraatprogramma van Ziggo Sport. Tafelgenoot Youri Mulder is het eens met zijn collega-analist: “Bij Ajax heb je bijvoorbeeld ook het tweede elftal waar je speelt in de Keuken Kampioen Divisie en dat is heel waardevol. Bij Dortmund speel je bij de beloften ergens in de amateurs.” De beloften van Dortmund gaan dit seizoen aan kop in de Regionalliga West, het vierde niveau van Duitsland.

Van Basten merkt op dat de jeugdopleiding van Europese topclubs vaak hoog zijn aangeschreven, zoals die van Chelsea. “Maar beste opleiding is gewoon thuis bij je in de buurt. Dat is de Eredivisie”, aldus Van Basten, die bijval krijgt van Gullit. “Een vriendje van mijn zoon Max is van AZ naar Dortmund gegaan en speelt nu bij PEC”, doelt hij op de negentienjarige Immanuel Pherai. “Maar speelt ook niet heel vaak. Je moet wel gaan voetballen. Maar wat jij zegt: Nederland is de beste competitie voor die jonge jongens.”