‘Je moet ook kijken naar hoe er bij Oranje gespeeld wordt en bij Club Brugge’

Maandag, 8 februari 2021 om 12:05 • Laatste update: 12:11

Aad de Mos acht Noa Lang nog niet klaar voor het Nederlands elftal. De 21-jarige middenvelder annex buitenspeler is dit seizoen de grote revelatie bij Club Brugge en wordt als gevolg in de Belgische media gelinkt aan Oranje. Vorige week gaven analisten als Dirk Kuyt en Ibrahim Afellay al aan dat Lang nog even geduld zal moeten hebben voor een uitnodiging van bondscoach Frank de Boer en die mening deelt De Mos. “Laten we eerst de hype maar eens afwachten. Bovendien was Lang nog wisselspeler bij Jong Oranje… We zijn in Nederland kampioen in spelers kapotmaken, maar laten we maar even geduld met hem hebben.”

Lang was dit seizoen goed voor elf doelpunten en zeven assists in achttien wedstrijden. Volgens De Mos vindt men het in België ‘geweldig’ dat een speler van Ajax nu furore maakt bij Club Brugge. “De club wil zichzelf zelfs vergelijken met Ajax”, stelt De Mos in De Telegraaf. “Ze konden Lang voor een prikje huren en straks voor een prikje vastleggen. In België vindt men het dan ook dom en onbegrijpelijk van Ajax dat ze Lang hebben laten gaan. Ik las net dat Belgische journalisten een actie op touw zetten om scheidsrechters te verzoeken om Lang te beschermen tegen alle schoppende verdedigers.”

Volgens De Mos komt Lang goed tot zijn recht bij Club Brugge doordat de omstandigheden kloppen. Hij wijst naar het geraamte van het elftal dat goed staat en een kern van Nederlandse spelers, waaronder Bas Dost en Ruud Vormer. “Bovendien heeft Club Brugge met Philippe Clement de beste trainer van België in huis. Dat is niet alleen een echte tacticus, maar ook een people manager. Lang is op zijn beurt het laatste schakeltje dat ontbrak. Hij komt in een heel sterk elftal terecht, maar is met zijn creativiteit onomstreden. Niemand speelt zoals hij, dus hij hoeft niet te concurreren. Ideaal voor hem", aldus De Mos.

Afellay gaf zondagavond bij Studio Voetbal aan dat Lang zich eerst nog moet ontwikkelen bij Club Brugge voordat hij mag hopen op een uitnodiging voor Oranje. De Mos denkt er hetzelfde over. “Dat is zeker nog te vroeg. Lang moet eerst echt wel twee seizoenen uitblinken. Bovendien moet je ook kijken naar hoe er bij Oranje gespeeld wordt en bij Club Brugge. Bij zijn club speelt Lang met drie middenvelders in zijn rug, die allemaal in dienst van hem spelen. Dat zijn Hans Vanaken, Mats Rits en Ruud Vormer. Niet de minsten. Dat gaan ze bij het Nederlands elftal echt niet doen.”