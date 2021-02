Afellay lacht om suggestie Van Ramshorst over Boadu: ‘Kom op’

Maandag, 8 februari 2021 om 00:12 • Yanick Vos • Laatste update: 00:15

Ibrahim Afellay heeft zondagavond zijn licht laten schijnen over de status van spelers als Noa Lang en Myron Boadu. De oud-international vindt dat de talenten van Club Brugge en AZ nog niet klaar zijn voor het Nederlands elftal. Volgens Afellay moet Lang het voor een langere periode laten zien bij Club Brugge voordat hij een uitnodiging verdient van bondscoach Frank de Boer, terwijl hij Boadu niet als concurrent voor Donyell Malen ziet in Oranje.

Rafael van der Vaart noemde Malen zondagavond bij Studio Voetbal ‘by far de beste spits’ die rondloopt in de Eredivise. Theo Janssen denkt dat Malen in de basis zou kunnen staan in het Nederlands elftal. “Hij zou zeker aan de linkerkant kunnen spelen. Als Cody Gakpo fit is zou hij daar kunnen spelen, maar Malen is ook een speler die daar in het Nederlands elftal heeft gespeeld en dat goed heeft ingevuld. Dat is zeker een speler die aan de linkerkant zou kunnen spelen”, aldus Janssen. “Maar in de spits vind ik Depay nog wel de nummer één.”

Presentator Sjoerd van Ramshorst noemde Ryan Babel en Myron Boadu als opties voor Oranje op de linkerflank. “Maar je ziet Boadu toch niet als concurrent voor Donyell Malen? Kom op”, reageerde Afellay fel. “Babel toch ook niet?”, vroeg tafelgenoot Kees Jansma. “Nee, zeker niet”, reageerde een lachende Afellay, waarna Arno Vermeulen met de naam van Lang op de proppen kwam. “Laat die jongen eerst eens even lekker bij Jong Oranje spelen”, reageerde Afellay, die dat ook vindt gelden voor Calvin Stengs en Boadu. “Het Nederlands elftal is geen oord om je te ontwikkelen. Je moet daar gewoon presteren.”

“In België zeggen ze dat hij geselecteerd moet worden”, antwoordde Van Ramshorst. “Ze zeggen zoveel”, aldus Afelley. “Ruud Vormer speelde bij Feyenoord ook niet. Om maar aan te geven, snap je? Hij (Lang, red.) is net lekker bezig. Laat hem die lijn doortrekken en dan komt het Nederlands elftal op de lange termijn ook wel. Ik zou eerder Gakpo meenemen dan Noa Lang.” De 21-jarige Lang is bezig aan een sterk seizoen in de Pro League, met elf goals en zes assists in zestien competitiewedstrijden.