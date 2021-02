Garcia haalt uit naar Koeman: ‘Dat noemen we ‘l'arroseur arrosé’’

Maandag, 8 februari 2021 om 10:22 • Laatste update: 10:31

Ronald Koeman liet zich onlangs kritisch uit richting Ángel Di Maria, omdat de Argentijnse aanvaller zei dat Paris Saint-Germain ‘goede mogelijkheden heeft’ om Lionel Messi komende zomer aan te trekken. De trainer van Barcelona noemde deze uitspraak ‘respectloos’. Rudi Garcia, trainer van Olympique Lyon, sneert in een interview met beIN Sports op zijn beurt weer naar Koeman, omdat hij zich ook openlijk uitsprak over de komst van Memphis Depay.

Garcia wordt tijdens het interview gevraagd naar de clash tussen PSG en Barcelona in de achtste finale van de Champions League. “Een kleine anekdote, alvast. Ik las dat Ronald Koeman beledigd was, doordat er bij PSG in aanloop naar de Champions League-ontmoeting over Lionel Messi werd gesproken. Hij aarzelde zelf niet om na de zomerse transferwindow over de komst van Memphis Depay naar Barcelona te praten. Dat noemen we l'arroseur arrosé. De aflevering is nu voorbij.”

Koeman haalt uit naar PSG: ‘Een gebrek aan respect'

L'arroseur arrosé is een Franse film uit 1895 die geproduceerd werd door de gebroeders Lumière. De 49 seconden durende slapstick staat te boek als de eerste komische film. Ondanks de sneer aan het adres van Koeman, is Garcia te spreken over de huidige ontwikkelingen bij Barcelona. “Dankzij Antoine Griezmann en Jordi Alba is Barcelona nog in de race voor de Copa del Rey. Ze klimmen omhoog op de ranglijst, wat gezien hun selectie ook niet onlogisch is.”

“Maar het is niet per se goed nieuws voor PSG, want zij zitten in een proces om de juiste samenstelling van het elftal te vinden. Marquinhos en Marco Verratti zijn inmiddels terug. Ik kan niet wachten tot de ontmoeting tussen Barcelona en PSG”, concludeert de trainer van Olympique Lyon. Zijn ploeg bezet momenteel de derde plaats in de Ligue 1, met een voorsprong van een punt op PSG. De achterstand van Olympique Lyon op koploper Lille OSC bedraagt twee punten.