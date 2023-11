Oppermachtig Napoli boekt zege en dringt top vier van de Serie A binnen

Zaterdag, 4 november 2023 om 16:57 • Sam Vreeswijk

Napoli heeft zaterdagmiddag geen fout gemaakt in de Serie A. Op bezoek bij Salernitana werd er met 0-2 gewonnen door de ploeg van trainer Rudi Garcia. De doelpunten kwamen op naam van Giacomo Raspadori en Eljif Elmas. Door de zege klimt Napoli voorlopig naar plek vier in de Serie A, met 21 punten na 11 duels. Salernitana staat laatste, met slechts vier punten.

Bijzonderheden:

Na een klein kwartier kwam Napoli op voorsprong. Stanislav Lobotka vond Raspadori in het strafschopgebied, en de spits haalde hard uit in de lange hoek: 0-1. De spelers van Salernitana protesteerden nog wegens mogelijk buitenspel, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Mede dankzij doelman Guillermo Ochoa, die redding bracht op pogingen van Matteo Politano en opnieuw Raspadori, ging Napoli niet met een grotere voorsprong de rust in.

Direct aan het begin van de tweede helft waren Raspadori en Politano opnieuw gevaarlijk. Eerstgenoemde zag zijn inzet gestopt worden door Ochoa, terwijl Politano de paal raakte. De 0-2 bleef in de lucht hangen, en viel uiteindelijk tien minuten voor tijd: Elmas ging naar binnen, en haalde in de verre hoek doeltreffend uit.

Lobotka ? Raspadori! ??

Protest van Salernitana, maar van buitenspel is geen sprake... Giacomo Raspadori maakt zijn derde van het seizoen ?? pic.twitter.com/K5fqWBAaL5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 4, 2023

???????? & ??????! ?????

Napoli maakt in de laatste paar minuten de 0-2, waardoor het einde verhaal lijkt voor Salernitana #ZiggoSport #SALNAP pic.twitter.com/ytbIb1WadQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 4, 2023