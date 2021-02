Arno Vermeulen maakt gehakt van uitspraak Erik ten Hag over Haller

Zondag, 7 februari 2021 om 23:47 • Dominic Mostert

Het inschrijven van een speler voor deelname aan Europees voetbal is volgens Arno Vermeulen niet slechts een kwestie van een 'vinkje uit- en aanzetten', zoals Erik ten Hag donderdag deed vermoeden. Ajax liet na om Sébastien Haller aan te melden voor het restant van de Europa League, waardoor de recordaankoop niet speelgerechtigd is. Vermeulen dook in het verloop van de procedure van het opstellen van een spelerslijst en vertelde zondagavond bij Studio Voetbal dat minstens vijf medewerkers van een club de lijst normaliter onder ogen krijgen.

"Ik heb wat rondgebeld, en het verhaal wordt enorm versimpeld door Ten Hag, die zegt dat het een vinkje is dat je verkeerd zet", verzekert de chef voetbal van de NOS in het praatprogramma. "Er zit zit veel meer omheen. Het is niet zo dat je via de computer je document even doorstuurt naar de UEFA. Er gaan prints aan te pas: je print een lijst uit, die gaat naar de KNVB, die moet kijken of de spelers speelgerechtigd zijn. Dan heb je dus al een print voor je neus. Die komt weer terug, gaat naar de UEFA en er moeten handtekeningen onder. Dan heb je weer de kans om nog eens te kijken of je het goed gedaan hebt. Die lijst gaat dus zeker twee keer heen en weer."

Als de lijst 'een beetje' op tijd wordt verstuurd en er iets fout gaat in het proces, zo geeft Vermeulen aan, dan krijgt een club enkele dagen de tijd om een nieuwe lijst op te sturen. "Ze hebben het dus waarschijnlijk heel laat gedaan. Wat ik ook cruciaal vind: als je bij clubs informeert hoe ze dat doen, vertellen ze dat er vijf mensen aan te pas komen die een functie hebben in het proces. De trainer kijkt naar de lijsten, de elftalbegeleider kijkt ernaar, de technisch directeur moet er een paraaf onder zetten en ook de jurist bij de club heeft ermee te maken. Dat is vaak de laatste schakel naar de UEFA, maar ook de clubarts kijkt ernaar. De medische testen die de spelers hebben gedaan, moeten er namelijk op een goede manier in verwerkt zijn."

"Er moeten ontzettend veel mensen naar gekeken hebben, zeker vijf in een organisatie als Ajax", vervolgt de sportjournalist. "Alle vijf hebben de kans gehad om te zeggen: 'Volgens mij zit er een foutje in, want we zijn Haller vergeten.' Het is niet zo dat je aan het eind van de periode opeens die lijst gaat maken. Die kun je voortdurend actualiseren. Als je Haller koopt, kun je hem diezelfde avond al toevoegen aan je lijst voor Europees voetbal. Alleen de print die je naar de KNVB en de UEFA gaat, wordt later gedaan. Maar het hoeft echt niet allemaal op het laatste moment. Het maakt het alleen maar gekker: hoe kan dit in godsnaam bij zo’n club gebeuren?"