Sjaak Swart: ‘Ik hoop dat hij rijk wordt, maar hij moest aan voetbal denken’

Zondag, 7 februari 2021 om 18:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:32

Sjaak Swart heeft zich in gesprek met radioprogramma NH Sportcafé uitgelaten over het naderende vertrek van Brian Brobbey en de inmiddels vertrokken Julian Rijkhoff. De clubicoon had liever gezien dat het tweetal langer in Amsterdam was gebleven. Rijkhoff tekende onlangs een contract tot medio 2023 bij Borussia Dortmund en Brobbey staat in de belangstelling van RB Leipzig, waar hij een lucratief contract kan tekenen.

Los van het financiële aspect, begrijp Swart weinig van de keuze van Rijkhoff. "Hij heet Rijkhoff en ik hoop dat hij rijk wordt, maar hij had aan voetballen moeten denken", vertelt de 82-jarige Swart, die zelf liefst 463 keer het shirt van Ajax droeg. "Hij had nog een paar jaar bij Ajax moeten blijven. Dan wordt het misschien wat. Hij heeft de jeugdopleiding bij Ajax doorlopen en dan moet je daar lekker blijven spelen. Maar dit is bij elke club zo. Ik vind dat sowieso bij iedere jonge speler. Laat het eerst een aantal jaren zien en daarna worden de prijzen verdeeld.”

Erik ten Hag refereerde afgelopen week tijdens een persconferentie aan het feit dat er maar weinig spelers doorbreken in het buitenland nadat ze op jonge leeftijd zijn vertrokken bij Ajax. Swart ziet dezelfde ontwikkeling. “Ik neem het ze ook niet kwalijk, ik vind het alleen dom”, geeft hij aan. “Je ziet veel jonge spelers die vroeg weggaan en dan terugkomen. Ik vind dat je eerst honderdvijftig wedstrijden in het eerste van Ajax moet spelen en het daar moet laten zien. Ik vind het jammer. Verder moeten de jongens het zelf weten."

Ook laat Swart zijn licht schijnen op de hectische weken die Ajax achter de rug heeft. De club verzuimde recordaankoop Sébastien Haller in te schrijven voor de Europa League en kreeg afgelopen vrijdag van de UEFA te horen dat doelman André Onana de komende twaalf maanden is geschorst vanwege dopinggebruik. “Crisis? Dit is toch geen crisis? De jongens moeten nu opstaan.” Swart weet wel wie er in Europees verband als spits moet fungeren bij Ajax het komende halfjaar. “Wie er in de Europa League in de spits moet? Gewoon Tadic.”