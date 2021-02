Drenthe: ‘Fans spoten zelfs graffiti op de muren van mijn huis, heel vervelend'

Zondag, 7 februari 2021 om 12:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:40

Royston Drenthe kijkt in een uitgebreid interview met The Guardian terug op zijn soms turbulent verlopen loopbaan. De 33-jarige speler, thans actief voor het Spaanse Racing Murcia, laat onder meer zijn licht schijnen over diens verhuurperiode bij Hércules Alicante in het seizoen 2010/11. Drenthe, destijds contractspeler van Real Madrid, maakte in die periode nogal schrijnende dingen mee, zo blijkt uit zijn terugblik.

De spelers van Alicante kregen destijds niet betaald, tot woede en onbegrip van Drenthe, die zich op de trainingen overigens kon afsluiten van de problemen op financieel gebied. "Maar als de training dan voorbij is, denken spelers gelijk: Hoe moet ik nu aan mijn eten komen? Er waren echt spelers bij die niet eens meer eten konden kopen in de supermarkt", benadrukt de verdediger annex aanvaller de ernst van de situatie. "Dus kwamen sommige spelers bij mij eten. Ik had daarom op wat meer begrip van de supporters van Alicante gerekend. Ze spoten zelfs graffiti op de muren van mijn huis. Het was heel vervelend allemaal. Maar ik werd er niet bang van. Zeker niet", verwijst Drenthe naar zijn jonge jaren in Rotterdam.

"Misschien had ik het toen allemaal anders kunnen doen, maar wie scoorde er bij de terugkeer twee keer tegen Real Sociedad? Inderdaad... ", doelt Drenthe op zijn dubbelslag in het treffen met Sociedad. Desondanks degradeerde de ex-Feyenoorder dat seizoen met Alicante. Drenthe kwam in de zomer van 2011 bij Everton terecht en ook over zijn Engelse periode heeft hij gemengde gevoelens. "Ik had kunnen blijven als ik akkoord was gegaan met salarisverlaging. Maar ik zei gelijk tegen mijn zaakwaarnemer: 'Echt niet'. Ik had dat echter wél moeten doen. Dan was het misschien allemaal anders en beter verlopen. Maar ik heb de gevolgen van mijn beslissingen altijd als een man genomen."

Drenthe kende geen al te beste werkrelatie met David Moyes, de toenmalige manager van Everton. "Het was een geweldige trainer die het in mij zag zitten, ondanks het feit dat we regelmatig met elkaar in de clinch lagen. Van mijn tijd bij Real heb ik ontzettend genoten, maar bij Everton heb ik mijn mooiste periode als speler beleefd. Hoe ze daar het voetbal beleven", benadrukt Drenthe nog maar eens zijn liefde voor het Engelse voetbal. "Maar of ik spijt heb? Nee, zo zou ik het niet willen noemen. Op dat moment was ik gewoon erg boos. Ik was jong en roekeloos", verwijst hij naar zijn besluit om salarisverlaging te weigeren bij Everton. De ervaren speler kwam later ook nog uit voor onder meer Reading, Sheffield Wednesday en Sparta Rotterdam.

