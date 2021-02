Arjen Robben overweegt te stoppen: ‘Het gaat niet goed, het valt tegen’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 16:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:25

Arjen Robben weet niet of hij zijn rentree voor FC Groningen nog zal maken. Het herstelproces van de 37-jarige aanvaller verloopt uiterst moeizaam, zo geeft hij te kennen tegenover het clubkanaal. Robben blijft hopen op herstel, maar laat voorzichtig doorschemeren dat ook stoppen door zijn hoofd spookt. "Ik doe er alles aan", zegt de vleugelspits. "Als je dan niet beloond wordt, het gewenste resultaat komt er uiteindelijk niet uit, dan moet je dat misschien accepteren, maar dat is heel moeilijk."

"Hoe het gaat? Dat zijn op dit moment de vragen die je het liefst niet wil beantwoorden. Het gaat niet goed, het valt tegen", aldus de openhartige Robben. "Ik kan het niet mooier maken dan het is. Ik heb nog steeds kuitklachten, bij beide kuiten. Het is van de ene naar de andere gegaan. De ene kuit was op een gegeven moment weer beter, toen kreeg ik problemen met de andere. Het loopt op dit moment heel moeizaam. We moeten kijken of er genoeg perspectief is om het weer beter te krijgen."

Robben kwam dit seizoen tot slechts twee uiterst korte optredens voor FC Groningen en werkt al sinds 18 oktober aan zijn herstel. "Je wordt er niet vrolijker van, laat ik dat vooropstellen. Het is gewoon een hele moeilijke afweging. Ik heb aan het begin aangegeven: 'Ik ga er alles aan doen, ik ga mijn best doen, maar ik weet niet of het gaat lukken.' Op dit moment lijkt het alsof het niet lukt, maar ergens zit dan ook de topsporter in je, opgeven is ook niet iets dat in mijn woordenboek voorkomt. Dat is nu de fase waar ik in zit. Ik vraag me af of het nog realistisch is om door te gaan, om toch nog op het veld terug te komen en wedstrijden te spelen, waar je het uiteindelijk allemaal voor doet."

Maar Robben houdt ook rekening met een andere optie. "Of dat je moet concluderen: het is mooi geweest, het is heel jammer, maar we hebben er in ieder geval alles aan gedaan. Dat is gewoon zo. We doen er alles aan, we steken er heel veel energie in, ik niet alleen, maar iedereen binnen de club. Ik zeg op dit moment ook niet voor de volle honderd procent: we gaan er voor. Ik zit een beetje in zo'n fase waar je er tussenin zweeft. Ik moet rustig aan doen, je moet het toch tijd geven om het te laten herstellen. Eerst even alles op een rijtje zetten, maar op een gegeven moment zal je toch een keuze moeten maken: gaan we hier nog volle bak mee door, dan moet je wel een plan maken hoe het herstel eruit komt te zien. Over een paar weken komt wel meer duidelijkheid."

Robben ontvangt veel steun van supporters van FC Groningen. "Daar heb ik wel veel aan, moet ik zeggen. Dat houdt je af en toe wel op de been, als je het niet meer ziet zitten. Ik krijg heel veel hartverwarmende reacties van fans, die het enorm waarderen en het nu al zien als iets geslaagd. Zo sta ik er zelf niet in, want ik wil ook voor die mensen graag iets teruggeven en wedstrijden spelen. Dat is wel iets dat me raakt, als ik zie hoe de mensen meeleven en het al heel mooi vinden dat je het avontuur aan bent gegaan."