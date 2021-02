‘Twee Nederlanders in beeld bij Borussia Dortmund als opvolger van Sancho’

Woensdag, 3 februari 2021 om 13:03 • Chris Meijer

Bij Borussia Dortmund bereidt men zich langzaam maar zeker voor op het vertrek van Jadon Sancho. De twintigjarige aanvaller werd afgelopen zomer al nadrukkelijk gelinkt aan een terugkeer naar Engeland en men houdt er bij die Borussen rekening mee dat er tegen het einde van dit seizoen andermaal de nodige belangstelling zal zijn. Sport Bild schrijft dat er momenteel twee Nederlanders bij Borussia Dortmund in beeld zijn als eventuele opvolgers van Sancho: Donyell Malen en Memphis Depay.

Sancho werd een halfjaar geleden al nadrukkelijk gelinkt aan Manchester United. Doordat Borussia Dortmund vasthield aan een transfersom van 130 miljoen euro, kwam een transfer uiteindelijk niet van de grond. Sport Bild schrijft dat die Borussen de vraagprijs iets hebben laten zakken, naar honderd miljoen euro. Borussia Dortmund zou door de coronapandemie een dergelijk bedrag uitermate goed kunnen gebruiken en de verwachting bestaat dat er andermaal belangstelling ontstaat vanuit de Premier League, mede doordat Sancho zelf ook graag wil terugkeren naar Engeland.

Het contract van Sancho, dit seizoen goed voor 8 doelpunten en 13 assists in 25 officiële wedstrijden, loopt nog door tot medio 2023, maar toch bereidt Borussia Dortmund zich nu al voor op zijn vertrek. Met Malen en Depay zijn er twee Nederlandse aanvallers in beeld om de achttienvoudig Engels international op te volgen. Eerstgenoemde ligt bij PSV nog vast tot medio 2024, dus zal Borussia Dortmund een deel van de transfersom van Sancho moeten herinvesteren. Sport Bild schrijft dat PSV minimaal 25 miljoen euro tegemoet zal willen zien voor Malen.

In dat opzicht zou Depay een goedkopere optie zijn, aangezien zijn contract bij Olympique Lyon afloopt. Er is echter meer belangstelling voor de 26-jarige aanvaller, wiens naam de afgelopen maanden onophoudelijk in verband gebracht werd met Barcelona. Overigens speelt zowel Depay als Malen de afgelopen jaren in de spits, terwijl Sancho bij Borussia Dortmund steevast als links- of rechtsbuiten opereert. Het is aannemelijk dat een eventuele opvolger van Sancho ook zal afhangen van de nieuwe trainer van Borussia Dortmund. Edin Terzic heeft tot het einde van het seizoen het roer overgenomen van Lucien Favre. Voor zijn definitieve opvolging geldt Marco Rose van Borussia Mönchengladbach als de voornaamste kandidaat.