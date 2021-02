Dirk Kuyt legt eerste aanbod uit Nederland naast zich neer

Woensdag, 3 februari 2021 om 11:15 • Laatste update: 11:19

Feyenoord maakte dinsdag wereldkundig dat er per direct een einde komt aan de samenwerking met Dirk Kuyt. De veertigjarige oud-aanvaller gaf op de website van de Rotterdammers te kennen dat hij het ‘belangrijk vond’ om nu elders zijn trainerscarrière te vervolgen. RTV Rijnmond weet te melden dat FC Dordrecht Kuyt onlangs al polste voor de opvolging van de ontslagen Harry van de Ham.

De huidige hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie besloot Van de Ham begint november te ontslaan wegens de tegenvallende resultaten. In de tussentijd nam diens assistent Ben Kinds een tijdje het roer over, maar hij bezat niet de juiste papieren om al definitief te worden aangesteld. Een maand na het ontslag van Van de Ham stelde FC Dordrecht Jan Zoutman aan als de nieuwe hoofdtrainer. De Schapenkoppen hebben in de tussentijd echter ook contact gezocht met Kuyt.

Kuyt besloot af te zien van een dienstverband aan De Krommedijk, waar momenteel met Bernardo Silva, Mikael Törset Johnsen en Nouafal Bannis drie spelers van Feyenoord op huurbasis spelen. De 104-voudig Oranje-international had dit seizoen geen functie bij Feyenoord, doordat hij bedankte voor het trainerschap bij het Onder-21-team. Vorig seizoen had Kuyt Feyenoord Onder-19 onder zijn hoede, maar dit seizoen wilde hij zich bij verschillende ex-werkgevers gaan oriënteren. Zo was hij van plan om een tijdje mee te lopen bij Liverpool, maar dat is er door de coronapandemie niet van gekomen.

Nadat Kuyt in 2017 Feyenoord naar de landstitel loodste, kreeg hij van technisch directeur Martin van Geel de toezegging dat hij op termijn aan de slag zou kunnen als hoofdtrainer. Van Geel vertrok vervolgens en werd vervangen door Frank Arnesen, die op zijn beurt Dick Advocaat aanstelde na het ontslag van Jaap Stam. De ervaren oefenmeester plakte er nog een jaar aan vast en zal na dit seizoen opgevolgd worden door Arne Slot. Dit was voor Kuyt de reden om in gesprek te gaan met Feyenoord over zijn toekomst bij de club.

De Telegraaf schreef woensdagochtend dat Kuyt aan de slag wil als hoofdtrainer bij een ambitieuze club. "Iedereen weet wat Feyenoord voor mij betekent en ik heb ontzettend veel ervaring kunnen opdoen bij de club de afgelopen jaren", gaf Kuyt te kennen op de website van Feyenoord. "Ik weet dat onze wegen ooit weer gaan kruisen, maar voor nu vind ik het belangrijk om mijn pad juist elders te vervolgen. Daarin volg ik mijn gevoel."