‘Schmidt speelt niet het mooiste voetbal, maar als hij kampioen wordt...’

Maandag, 1 februari 2021 om 14:15 • Justus Dingemanse • Laatste update: 14:03

Theo Lucius is momenteel jeugdtrainer bij PSV, maar steekt zijn ambitie om hogerop te komen niet onder stoelen of banken. In gesprek met verslaggever Mounir Boualin bespreekt hij onder meer het trainerschap, de ontwikkeling van Arne Slot en Mark van Bommel, en zijn indruk van de huidige hoofdtrainer van PSV Roger Schmidt.

Bekijk de video hieronder of blijf op de hoogte en abonneer op ons YouTube-kanaal!