Dumfries stelt PSV-fans gerust in aanloop naar topper tegen Feyenoord

Woensdag, 27 januari 2021 om 13:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:44

Trainer Roger Schmidt van PSV lijkt zondag in de topper tegen Feyenoord gewoon te kunnen beschikken over Denzel Dumfries. De verdediger viel dinsdagavond tegen FC Emmen (0-2 winst) in blessuretijd uit met een blessure, maar lijkt het duel met de nummer vijf van de Eredivisie te gaan halen. Dumfries kon overigens niet worden vervangen in de toegevoegde tijd omdat PSV alle vijf wissels al had verbruikt.

Mauro Júnior, die in minuut 77 inviel voor Adrian Fein, nam PSV bij de hand in de slotfase en met de 0-1 zorgde hij er mede voor dat de Eindhovenaren niet tegen onnodig puntenverlies aanliepen in Drenthe. Het uitvallen van Dumfries was een kleine smet op de uiteindelijke 0-2 overwinning. “Ik verwacht niet echt grote problemen naar zondag toe”, lichtte Dumfries zijn uitvallen toe voor de camera van ESPN. “Mijn linkerknie is nu wel een beetje dik. Ik klapte naar binnen met die knie. Ik denk dat ik geluk had dat ik niet vaststond met mijn enkel in het kunstgras. De pijn zal wel wegtrekken. Het was vooral de schrik, ik denk dat ik tegen Feyenoord gewoon kan spelen.”

De taken van de geschorste Schmidt werden dinsdagavond overgenomen door Lars Kornetka. “We zijn dit seizoen niet heel erg gelukkig op kunstgras”, concludeerde de Duitser na afloop van de zege op Emmen. Kornetka doelde daarmee onder andere op de blessure die Cody Gakpo opliep tegen Sparta Rotterdam (3-5 winst). De middenvelder viel in het duel met de Rotterdammers kort voor rust uit met een enkelblessure. PSV werkt aan een terugkeer tegen FC Twente op 6 februari. Ook Mario Götze moet dan weer inzetbaar zijn.

Afgelopen zaterdag liep Schmidt in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk ook al tegen een domper aan, toen Noni Madueke zich na een kwart wedstrijd noodgedwongen moest laten wisselen met een hamstringblessure. Ook hij is twee tot drie weken niet inzetbaar. Donyell Malen, die aanvankelijk rust kreeg van Schmidt, moest daardoor eerder dan gepland zijn opwachting maken bij de Eindhovense club. Madueke mist sowieso de wedstrijd Feyenoord. Het is nog niet bekend wanneer hij zijn rentree maakt op het trainingsveld van PSV.