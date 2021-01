Ajacied sluit winterse transfer niet uit: ‘Alleen God weet wanneer ik vertrek’

Maandag, 25 januari 2021 om 15:24 • Yanick Vos

André Onana weigert een winters vertrek bij Ajax uit te sluiten, al lijkt de doelman momenteel niet bezig met een transfer. In gesprek met het Algemeen Dagblad laat de 24-jarige keeper weten dat hij zich thuisvoelt bij Ajax. “Maar je weet nooit wat er gebeurt”, benadrukt hij.

Onana werd de afgelopen transferperiodes regelmatig in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. De Kameroense sluitpost lijkt al enige tijd klaar voor een stap hogerop, maar ondanks geruchten over een verhuizing naar Barcelona, Londen of Parijs is het er nog niet van gekomen. Zodoende kan Erik ten Hag nog altijd beschikken over de keeper, wiens contract doorloopt tot aan de zomer van 2022.

Onana, die volgens Transfermarkt een marktwaarde van 36 miljoen euro vertegenwoordigt, lijkt het seizoen hoe dan ook af te maken bij Ajax. Toch houdt hij in gesprek met de krant een slag om de arm. “Je weet nooit wat er gebeurt”, reageert hij desgevraagd, om daaraan toe te voegen: “Maar ik ben blij en voel me thuis hier. We zullen zien. Of ik ga? Uiteindelijk zal ik op een dag vertrekken. Wanneer dat zal zijn, weet alleen God.”

De voormalig jeugdspeler van Barcelona zegt dat hij bij Ajax geen druk meer voelt als hij tussen de palen staat. “Ik ben daar gewend aan geraakt. Kijk hoe lang ik hier al ben. Dan ben je veel gewend en raak je niet meer in de war”, aldus de doelman, die in 2015 de overstap maakte vanuit Barcelona naar Amsterdam. Donderdag komt Onana weer in actie met Ajax in de thuiswedstrijd tegen Willem II (21.00 uur).