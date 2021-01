Boadu ‘geraakt’ door snoeiharde kritiek: ‘Hij is niet de eerste de beste, hè’

Maandag, 25 januari 2021 om 13:43 • Rian Rosendaal

Myron Boadu staat er zeker voor open om een keer met Kees Kist uitgebreid te praten over het vak van spits. De topscorer aller tijden van AZ was vorige week niet mals met zijn kritiek op de aanvaller, die prompt voor het winnende doelpunt zorgde in de topper tegen Feyenoord (2-3) van zondag. Kist zou graag een keer koffie willen drinken met Boadu en laatstgenoemde gaat nu in op de uitnodiging van de voormalig topschutter.

"Myron moet meer karakter gaan tonen, meer die lef en gif tonen", zo gaf Kist in gesprek met De Telegraaf mee aan de pas twintigjarige Boadu. "Dat fanatisme zit er niet in. Hij móét veel scherper zijn. Ik erger me aan zijn laconieke houding. Dan denk ik: Verdomme jongen, ga d’r nou eens voor. Je weet waar de bal komt, want dat hoor je te weten als spits. En dan ben je er toch niet. Hoe kan dat nou?", aldus de rapporteur van de ochtendkrant. "Ik zou wel eens met Myron een kop koffie willen drinken, met Calvin Stengs erbij. En dan ga ik ze keihard de waarheid vertellen! Hoe ik er als spits over denk."

De harde woorden van Kist hebben inmiddels ook Boadu bereikt. "Ik zeg je eerlijk: het raakte mij toen ik dat las", zo verklaart de AZ-spits in een reactie aan De Telegraaf. "Kist is niet de eerste de beste, hè, hij is een clublegende, de beste spits die AZ heeft gehad." Boadu gaat dan ook graag een keer om de tafel zitten met de kritische Kist. "Daar sta ik voor open! Dat heb ik ook tegen de trainer gezegd, en tegen Max (technisch directeur Huiberts, red.)." Voorafgaand aan een eventueel gesprek met Kist legt Boadu zelf al de vinger op de zere plek.

"Ik denk dat het met mijn focus te maken heeft. Ik heb diverse wedstrijden teruggekeken, waarbij het opviel dat mijn aannames minder zijn dan vorig seizoen. Dat kan niet anders dan met focus te maken hebben", verduidelijkt Boadu, die wel snapt waarom hij soms als 'laconiek' wordt omschreven. De kritiek van Kist neemt de uitblinker van het duel met Feyenoord dan ook ter harte. "Overigens weet ik dat hij het goed bedoelt, hij wil mij niet naar beneden halen. Hij wil namelijk niets liever dan dat ik net als hij de Gouden Schoen win." Boadu staat momenteel op zes treffers in de Eredivisie, terwijl VVV-Venlo-spits Giorgos Giakoumakis de topscorerslijst in de Eredivisie momenteel aanvoert met zestien doelpunten.